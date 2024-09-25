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Найпопулярніший в Україні електромобіль отримає суттєве оновлення у 2025 році

25 вересня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Які оновлення отримає найпопулярніший в Україні електромобіль у 2025 році
Концепт Nissan Chill Out. Фото: motorshow.me
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Наступне покоління електромобіля Nissan Leaf буде переосмислене та адаптоване до сучасних смаків автомобілістів. Очікується, що новий Leaf дебютує у 2025-му як модель 2026 модельного року.

Про це написав Motortrend.

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Колись новатор, а тепер капсула часу — Nissan Leaf — сьогодні найбільше відомий своєю низькою ціною, невиразною комплектацією та стилем для бабусі. Це ганебна доля для моделі, яка привела Nissan до електромобілів.

Час перемін

Перші ознаки того, що все може змінитися, з’явилися, коли влітку 2022 року Nissan показала три концептуальних автомобілі, один із яких — Chill Out — послужить основою для Leaf  2026.

Малюнки, представлені для європейських патентів, показують привабливий 4-дверний кросовер у стилі купе. Швидка лінія даху та підстрижена хвостова частина надають йому нечітких відтінків Polestar або Mustang Mach-E. Але гладка передня частина з розведеними крилами світлодіодних фар явно натхненна електричним кросовером Nissan Ariya.

Nissan задумав концепцію Chill Out як мобільну кімнату, де можете відпочити, поки автомобіль їде сам. Очікуються РК-панель на всю ширину та люк у повний зріст. Плюс новий Leaf, ймовірно, матиме спільні елементи інтер'єру з Ariya.

Якими будуть ціни 

Подейкують, що Leaf збереже свою ідентичність недорогого електромобіля, але з вишуканим стилем кросовера, який сподобається молодим автолюбителям.

Безсумнівно, він стане важливою моделлю в Європі, де автовиробники борються з напливом недорогих китайських електромобілів.

За даними Automotive News Europe, Nissan модернізує свій завод у Сандерленді, Англія, щоб виробляти до 100 000 Leaf на рік.

Орієнтовна ціна моделі становитиме 33 000 доларів.

 

Найпопулярніший в Україні електромобіль отримає суттєве оновлення у 2025 році - фото 1
Фото: motorshow.me

Платформа та запас ходу

Очікується, що новий Leaf матиме платформу CMF-EV від Ariya, що дасть можливість використовувати подвійний повний привід. Крім того, батарея нового Leaf матиме на 30% більшу щільність енергії. Nissan повідомив дилерам очікувати приблизно на 25% покращення запасом ходу у порівнянні з наявним 340 км.

Раніше ми писали, чому Nissan відкликає майже 10 тис. електричних кросоверів Ariya. Також експерти пояснили, чому у 2024 році значно зростуть продажі електрокарів.

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