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Toyota выпустит новый электромобиль Suzuki

1 ноября 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Новый электромобиль Suzuki от Toyota — что нужно знать
Toyota на платформе Suzuki. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Используя совместно разработанный блок и платформу BEV, Toyota будет выпускать свою версию электрического кроссовера Suzuki eVX. Автомобиль появится на рынке Индии уже в следующем году.

Об этом сообщил Hot Cars.

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Toyota будет производить собственный электрический кроссовер Suzuki eVX и продавать его по всему миру. Параметры будущего электрокара еще неизвестны, но можно провести аналогию с автомобилем, на базе которого будет создана электрическая Toyota.

Suzuki представила свой концепт первого электромобиля eVX на Токийском автосалоне в прошлом году. Электрокроссовер имеет 4300 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1600 мм в высоту. Он оснащен аккумулятором емкостью 60 кВт-ч, что позволяет ему проезжать 550 км между подзарядками согласно индийскому тестовому циклу MIDC. Высокий клиренс и полный повод намекают на его способность к бездорожью.

Над разработкой новой платформы EV Suzuki работала с дочерней компанией Toyota Daihatsu.

 

Toyota выпустит новый электромобиль Suzuki - фото 1
Концепт Suzuki eVX. Фото: autocar.co.uk

Стратегическое сотрудничество

Ранее Toyota разрешила Suzuki продавать свои версии Corolla Touring Sports (универсал Suzuki Swace) и RAV4 (кроссовер Across) в Европе.

По словам гендиректора Toyota Кодзи Сато, использование блока BEV, совместно разработанного брендами, позволит предоставлять клиентам во всем мире разные варианты автомобилей.

"Мы хотели бы учиться друг у друга сильным сторонам и использовать дальнейшие совместные усилия на основе многостороннего подхода", — сказал Сато.

Главный исполнительный директор Suzuki Тосихиро Судзуки в свою очередь подчеркнул, что это партнерство поможет решить такие вызовы, как создание нейтрального углеродного общества и другие социальные проблемы.

Автомобильный завод Suzuki Motor Gujarat в Индии начнет выпускать новую модель весной 2025 года.

Ранее мы писали, сколько стоит зарядить электромобиль на заправках в Украине в 2024 году. Также рассказывали, почему офицеры полиции США умоляют избавить их от служебных авто Tesla Model 3.

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