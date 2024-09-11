Toyota, Mercedes и Volvo сокращают производство электрокаров — причины

Гибриды Toyota. Фото: exploresetoyota.com

Еще недавно производители автомобилей по всему миру готовились полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания. Но сегодня ведущие автоконцерны тормозят свои планы по электромобилям, прежде всего компания Toyota.

Об этом написал Hot Cars.

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Разворот к гибридам

Когда-то считалось, что Toyota отстает в электрической гонке, ведь она не планировала продавать много электромобилей. Все изменилось в прошлом году, когда компания пообещала предложить аж 16 электрокаров.

Сегодня Toyota объявила, что сокращает выпуск электромобилей на 30% ниже предыдущего прогноза продаж на 2026 год — вместо 1,5 млн. только 1 млн. к 2026 году. Параллельно Toyota удваивает производство гибридов и других авто на новых технологиях.

Не только Toyota

Электрокары Mercedes-Benz. Фото: mercedes-benz.com.cy

Mercedes-Benz отказывается от своих амбициозных целей в отношении электрокаров. Падение продаж электромобилей заставило немецкого автопроизводителя пересмотреть свою стратегию, снова сосредоточившись на проверенных ДВС.

Шведский автопроизводитель Volvo ранее преследовал цель прекратить продажи бензиновых и гибридных авто до 2030 года. Однако, недавно они отказались от этого плана и решили хранить свои ДВС и гибриды дольше, чем планировалось изначально.

Даже Европа пересматривает свои стратегии. На континенте настаивали на продаже только электромобилей до 2030 года, но этого не произойдет из-за сегодняшних рыночных условий, инфраструктуры и интереса потребителей, которые сейчас отстают от ожиданий.

Альтернативы и умные технологии

Водородное гибридное авто Toyota Mirai. Фото: toyota-europe.com

Переход к гибридам и альтернативным технологиям кажется наиболее реалистичным путем вперед. Возвращение Toyota к гибридам — это не просто ностальгия по Prius. Это четкий стратегический шаг, чтобы предложить более сбалансированное, экономически эффективное решение. Ведь гибриды могут обеспечить более низкие выбросы без больших затрат и проблем с инфраструктурой электромобилей.

Также Toyota изучает различные технологии, включая водородные топливные элементы и новые аккумуляторы, чтобы разнообразить свою линейку.

Хотя мечта о будущем электромобилей еще не умерла, очевидно, что путь к более экологическому транспорту будет сложнее и разнообразнее, чем считалось изначально.

Ранее мы сообщали, что Toyota создала двигатель внутреннего сгорания, поглощающий углерод. Также представляли пятерку лучших гибридных автомобилей в 2024 году.