ТОП-5 лучших гибридных автомобилей 2024 года

Лучшие гибридные автомобили, которые можно приобрести в 2024 году
Популярность гибридных автомобилей основана на умелом сочетании экологических показателей выбросов с низкими эксплуатационными затратами. В последнее время в сегменте появился широкий выбор моделей, как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов.
Об этом написал Autocar.
1. BMW 5 Series
Среди плюсов модели — отличный 6-цилиндровый двигатель и хороший баланс шасси. Впрочем, эксперты сетуют на не самый эргономичный салон.
2. Mercedes-Benz C-Class
Производительный автомобиль способен проехать 80 км исключительно на электрической тяге. Имеет комфортный салон и утонченный дизайн. Среди недостатков — относительно небольшое грузовое пространство и недостаточно удобная посадка водителя.
3. BMW 2 Series Active Tourer
Компактвен имеет багажное отделение объемом до 1455 л, эффективный силовой агрегат, современный дизайн и высокий уровень технического комфорта. Большой минус — высокая цена.
4. Toyota Corolla
Одна из самых лучших моделей японского автогиганта. Имеет сбалансированную управляемость, простой в использовании интерьер и спокойный дизайн. Впрочем, машина не особенно вместительна и получила несколько устаревшую информационно-развлекательную систему.
5. Honda Civic
Автомобиль обладает исключительной мощностью, просторным интерьером, им легко эффективно управлять. Впрочем, эксперты отмечают и несколько эргономичных недостатков машины.
Ранее мы писали, почему в Украине выросли продажи гибридных автомобилей. Также представляли лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!