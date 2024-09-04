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Лучшие гибридные автомобили, которые можно приобрести в 2024 году

4 сентября 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 лучших гибридных автомобилей 2024 года
BMW 5 Series. Фото: autoweek.com
Валентин Бандура - Редактор

Популярность гибридных автомобилей основана на умелом сочетании экологических показателей выбросов с низкими эксплуатационными затратами. В последнее время в сегменте появился широкий выбор моделей, как для частных покупателей, так и для корпоративных клиентов.

Об этом написал Autocar.

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1. BMW 5 Series

Лучшие гибридные автомобили, которые можно приобрести в 2024 году - фото 1
Фото: topgear.com

Среди плюсов модели — отличный 6-цилиндровый двигатель и хороший баланс шасси. Впрочем, эксперты сетуют на не самый эргономичный салон.

2. Mercedes-Benz C-Class

Лучшие гибридные автомобили, которые можно приобрести в 2024 году - фото 2
Фото: mercedes-benz-kiev.com

Производительный автомобиль способен проехать 80 км исключительно на электрической тяге. Имеет комфортный салон и утонченный дизайн. Среди недостатков — относительно небольшое грузовое пространство и недостаточно удобная посадка водителя.

3. BMW 2 Series Active Tourer

Лучшие гибридные автомобили, которые можно приобрести в 2024 году - фото 3
Фото: topgear.com

Компактвен имеет багажное отделение объемом до 1455 л, эффективный силовой агрегат, современный дизайн и высокий уровень технического комфорта. Большой минус — высокая цена.

4. Toyota Corolla

Лучшие гибридные автомобили, которые можно приобрести в 2024 году - фото 4
Фото: toyota.ca

Одна из самых лучших моделей японского автогиганта. Имеет сбалансированную управляемость, простой в использовании интерьер и спокойный дизайн. Впрочем, машина не особенно вместительна и получила несколько устаревшую информационно-развлекательную систему.

5. Honda Civic

Лучшие гибридные автомобили, которые можно приобрести в 2024 году - фото 5
Фото: guideautoweb.com

Автомобиль обладает исключительной мощностью, просторным интерьером, им легко эффективно управлять. Впрочем, эксперты отмечают и несколько эргономичных недостатков машины.

Ранее мы писали, почему в Украине выросли продажи гибридных автомобилей. Также представляли лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году.

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