ТОП-5 найкращих гібридних автомобілів 2024 року

BMW 5 Series. Фото: autoweek.com

Популярність гібридних автомобілів заснована на вмілому поєднанні екологічних показників викидів з низькими експлуатаційними витратами. Останнім часом в сегменті з'явився широкий вибір моделей як для приватних покупців, так й для корпоративних клієнтів.

Про це написав Autocar.

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1. BMW 5 Series

Фото: topgear.com

Серед плюсів моделі — чудовий 6-циліндровий двигун та гарний баланс шасі. Втім, експерти нарікають на не найергономічніший салон.

2. Mercedes-Benz C-Class

Фото: mercedes-benz-kiev.com

Продуктивний автомобіль здатен проїхати 80 км виключно на електричній тязі. Має комфортний салон та витончений дизайн. Серед недоліків — відносно невеликий вантажний простір та не досить зручна посадка водія.

3. BMW 2 Series Active Tourer

Фото: topgear.com

Компактвен має багажне відділення об'ємом до 1455 л, ефективний силовий агрегат, сучасний дизайн та найвищий рівень технічного комфорту. Великий мінус — висока ціна.

4. Toyota Corolla

Фото: toyota.ca

Одна з найкращих моделей японського автогіганта. Має збалансовану керованість, простий у використанні інтер'єр та спокійний дизайн. Втім, машина не особливо містка та отримала дещо застарілу інформаційно-розважальну систему.

5. Honda Civic

Фото: guideautoweb.com

Автомобіль має виняткову потужність, просторий інтер'єр, їм легко ефективно керувати. Втім, експерти відзначають й кілька ергономічних недоліків машини.

Раніше ми писали, чому в Україні зросли продажі гібридних автомобілів. Також представляли найкращі доступні гібридні кросовери з максимальним запасом ходу у 2024 році.