ТОП-5 доступних гібридних кросоверів з найкращим запасом ходу у 2024 році

Найкращі доступні гібридні кросовери з максимальним запасом ходу у 2024 році
Гібридний автомобіль, що підключається до електромережі (PHEV), дає більшість переваг електромобіля під час їзди містом, водночас він забезпечує безперебійну поїздку, до якої водії звикли в машинах з ДВЗ.
Рейтинг найкращих PHEV, які мають прийнятний запас ходу повністю на електриці, за ціною до 45 000 доларів склав InsideEVs.
1. Toyota RAV4 Prime
- 68 км лише на електриці.
- 45 040 доларів.
Toyota RAV4 Prime не може зрівнятися з Toyota Prius Prime у загальній економії палива, але він має набагато більші пасажирський та вантажний простори.
2. Ford Escape PHEV
- 60 км лише на електриці.
- 40 500 доларів.
Акумулятор гібрида місткістю 14,4 кВт-год можна повністю зарядити приблизно за 3,5 години за допомогою зарядної станції 240 вольтів.
3. Kia Sportage Plug-in Hybrid
- 55 км лише на електриці.
- 40 965 доларів.
Останнім часом Kia демонструє сміливий, футуристичний дизайн у сегментах автомобілів, які зазвичай мають м’який, нецікавий стиль.
4. Kia Niro PHEV
- 53 км лише на електриці.
- 34 390 доларів.
Kia Niro доступний у гібридному, PHEV та електричному варіантах. Він є одним із найдешевших гібридів, що підключаються до мережі.
5. Hyundai Tucson Plug-In Hybrid
- 53 км лише на електриці.
- 40 100 доларів.
Чудовий вибір для людей, яким потрібен місткий, практичний сімейний позашляховик із надзвичайною економією палива.
Гібриди в Україні
За даними Укравтопром, у липні 2024 року в Україні придбали майже 2,4 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV). Це на 56% більше, ніж торік.
Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 62% торік.
Серед нових легкових авто беззаперечним лідером залишається Toyota. Українці найбільше купляли Toyota RAV-4 (345 од.), Toyota Camry (96 од.) та Toyota Yaris Cross (73 од.).
Серед вживаних гібридів першість у Ford Fusion US (94 од.), Toyota RAV-4 (63 од.) та Kia Niro (56 од.).
Раніше ми розповідали, як в Україні збільшився попит на нові та вживані гібридні автомобілі. Також ми писали про три найкращих гібридних кросоверів, на думку американців.
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