ТОП-5 доступних гібридних кросоверів з найкращим запасом ходу у 2024 році

Гібридні кросовери. Фото: cars.com

Гібридний автомобіль, що підключається до електромережі (PHEV), дає більшість переваг електромобіля під час їзди містом, водночас він забезпечує безперебійну поїздку, до якої водії звикли в машинах з ДВЗ.

Рейтинг найкращих PHEV, які мають прийнятний запас ходу повністю на електриці, за ціною до 45 000 доларів склав InsideEVs.

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1. Toyota RAV4 Prime

Фото: edmunds.com

68 км лише на електриці.

45 040 доларів.

Toyota RAV4 Prime не може зрівнятися з Toyota Prius Prime у загальній економії палива, але він має набагато більші пасажирський та вантажний простори.

2. Ford Escape PHEV

Фото: motortrend.com

60 км лише на електриці.

40 500 доларів.

Акумулятор гібрида місткістю 14,4 кВт-год можна повністю зарядити приблизно за 3,5 години за допомогою зарядної станції 240 вольтів.

3. Kia Sportage Plug-in Hybrid

Фото: thenewsmarket.com

55 км лише на електриці.

40 965 доларів.

Останнім часом Kia демонструє сміливий, футуристичний дизайн у сегментах автомобілів, які зазвичай мають м’який, нецікавий стиль.

4. Kia Niro PHEV

Фото: edmunds.com

53 км лише на електриці.

34 390 доларів.

Kia Niro доступний у гібридному, PHEV та електричному варіантах. Він є одним із найдешевших гібридів, що підключаються до мережі.

5. Hyundai Tucson Plug-In Hybrid

Фото: motortrend.com

53 км лише на електриці.

40 100 доларів.

Чудовий вибір для людей, яким потрібен місткий, практичний сімейний позашляховик із надзвичайною економією палива.

Гібриди в Україні

За даними Укравтопром, у липні 2024 року в Україні придбали майже 2,4 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV i PHEV). Це на 56% більше, ніж торік.

Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 62% торік.

Серед нових легкових авто беззаперечним лідером залишається Toyota. Українці найбільше купляли Toyota RAV-4 (345 од.), Toyota Camry (96 од.) та Toyota Yaris Cross (73 од.).

Серед вживаних гібридів першість у Ford Fusion US (94 од.), Toyota RAV-4 (63 од.) та Kia Niro (56 од.).

Раніше ми розповідали, як в Україні збільшився попит на нові та вживані гібридні автомобілі. Також ми писали про три найкращих гібридних кросоверів, на думку американців.