ТОП-5 доступных гибридных кроссоверов с лучшим запасом хода в 2024 году

Гибридные кроссоверы. Фото: cars.com

Гибридный автомобиль, который подключается к электросети (PHEV), дает большинство преимуществ электромобиля во время езды по городу. В то же время он обеспечивает бесперебойную поездку, к которой водители привыкли в машинах с ДВС.

Рейтинг лучших PHEV, имеющих приемлемый запас хода полностью на электричестве, по цене до 45 000 долларов составил InsideEVs.

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1. Toyota RAV4 Prime

Фото: edmunds.com

68 км только на электричестве.

45 040 долларов.

Toyota RAV4 Prime не может сравниться с Toyota Prius Prime в общей экономии топлива, но имеет гораздо большие пассажирское и грузовое пространства.

2. Форд Escape PHEV

Фото: motortrend.com

60 км только на электричестве.

40 500 долларов.

Аккумулятор гибрида емкостью 14,4 кВтч можно полностью зарядить примерно за 3,5 часа с помощью зарядной станции 240 вольт.

3. Kia Sportage Plug-in Hybrid

Фото: thenewsmarket.com

55 км только на электричестве.

40 965 долларов.

В последнее время Kia демонстрирует смелый, футуристический дизайн в сегментах автомобилей, обычно имеющих мягкий, неинтересный стиль.

4. Kia Niro PHEV

Фото: edmunds.com

53 км только на электричестве.

34 390 долларов.

Kia Niro доступен в гибридном, PHEV и электрическом вариантах. Он является одним из самых дешевых подключаемых к сети гибридов.

5. Hyundai Tucson Plug-In Hybrid

Фото: motortrend.com

53 км только на электричестве.

40 100 долларов.

Отличный выбор для людей, которым нужен вместительный, практичный семейный внедорожник с чрезвычайной экономией топлива.

Гибриды в Украине.

По данным Укравтопрома, в июле 2024 года в Украине приобрели почти 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% год назад.

Среди новых легковых автомобилей безоговорочным лидером остается Toyota. Украинцы больше всего покупали Toyota RAV-4 (345 ед.), Toyota Camry (96 ед.) и Toyota Yaris Cross (73 ед.).

Среди подержанных гибридов первенство у Ford Fusion US (94 ед.), Toyota RAV-4 (63 ед.) и Kia Niro (56 ед.).

Ранее мы рассказывали, как в Украине увеличился спрос на новые и б/у гибридные автомобили. Также мы писали о трех лучших гибридных кроссоверах, по мнению американцев.