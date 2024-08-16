ТОП-5 доступных гибридных кроссоверов с лучшим запасом хода в 2024 году

Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году
Гибридный автомобиль, который подключается к электросети (PHEV), дает большинство преимуществ электромобиля во время езды по городу. В то же время он обеспечивает бесперебойную поездку, к которой водители привыкли в машинах с ДВС.
Рейтинг лучших PHEV, имеющих приемлемый запас хода полностью на электричестве, по цене до 45 000 долларов составил InsideEVs.
1. Toyota RAV4 Prime
- 68 км только на электричестве.
- 45 040 долларов.
Toyota RAV4 Prime не может сравниться с Toyota Prius Prime в общей экономии топлива, но имеет гораздо большие пассажирское и грузовое пространства.
2. Форд Escape PHEV
- 60 км только на электричестве.
- 40 500 долларов.
Аккумулятор гибрида емкостью 14,4 кВтч можно полностью зарядить примерно за 3,5 часа с помощью зарядной станции 240 вольт.
3. Kia Sportage Plug-in Hybrid
- 55 км только на электричестве.
- 40 965 долларов.
В последнее время Kia демонстрирует смелый, футуристический дизайн в сегментах автомобилей, обычно имеющих мягкий, неинтересный стиль.
4. Kia Niro PHEV
- 53 км только на электричестве.
- 34 390 долларов.
Kia Niro доступен в гибридном, PHEV и электрическом вариантах. Он является одним из самых дешевых подключаемых к сети гибридов.
5. Hyundai Tucson Plug-In Hybrid
- 53 км только на электричестве.
- 40 100 долларов.
Отличный выбор для людей, которым нужен вместительный, практичный семейный внедорожник с чрезвычайной экономией топлива.
Гибриды в Украине.
По данным Укравтопрома, в июле 2024 года в Украине приобрели почти 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.
Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% год назад.
Среди новых легковых автомобилей безоговорочным лидером остается Toyota. Украинцы больше всего покупали Toyota RAV-4 (345 ед.), Toyota Camry (96 ед.) и Toyota Yaris Cross (73 ед.).
Среди подержанных гибридов первенство у Ford Fusion US (94 ед.), Toyota RAV-4 (63 ед.) и Kia Niro (56 ед.).
Ранее мы рассказывали, как в Украине увеличился спрос на новые и б/у гибридные автомобили. Также мы писали о трех лучших гибридных кроссоверах, по мнению американцев.
Читайте Новини.LIVE!