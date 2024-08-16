Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году arrow

Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году

16 августа 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 доступных гибридных кроссоверов с лучшим запасом хода в 2024 году
Гибридные кроссоверы. Фото: cars.com
Валентин Бандура - Редактор

Гибридный автомобиль, который подключается к электросети (PHEV), дает большинство преимуществ электромобиля во время езды по городу. В то же время он обеспечивает бесперебойную поездку, к которой водители привыкли в машинах с ДВС.

Рейтинг лучших PHEV, имеющих приемлемый запас хода полностью на электричестве, по цене до 45 000 долларов составил InsideEVs.

Читайте также:

1. Toyota RAV4 Prime

Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году - фото 1
Фото: edmunds.com
  • 68 км только на электричестве.
  • 45 040 долларов.

Toyota RAV4 Prime не может сравниться с Toyota Prius Prime в общей экономии топлива, но имеет гораздо большие пассажирское и грузовое пространства.

2. Форд Escape PHEV

Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году - фото 2
Фото: motortrend.com
  • 60 км только на электричестве.
  • 40 500 долларов.

Аккумулятор гибрида емкостью 14,4 кВтч можно полностью зарядить примерно за 3,5 часа с помощью зарядной станции 240 вольт.

3. Kia Sportage Plug-in Hybrid

Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году - фото 3
Фото: thenewsmarket.com
  • 55 км только на электричестве.
  • 40 965 долларов.

В последнее время Kia демонстрирует смелый, футуристический дизайн в сегментах автомобилей, обычно имеющих мягкий, неинтересный стиль.

4. Kia Niro PHEV

Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году - фото 4
Фото: edmunds.com
  • 53 км только на электричестве.
  • 34 390 долларов.

Kia Niro доступен в гибридном, PHEV и электрическом вариантах. Он является одним из самых дешевых подключаемых к сети гибридов.

5. Hyundai Tucson Plug-In Hybrid

Лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году - фото 5
Фото: motortrend.com
  • 53 км только на электричестве.
  • 40 100 долларов.

Отличный выбор для людей, которым нужен вместительный, практичный семейный внедорожник с чрезвычайной экономией топлива.

Гибриды в Украине.

По данным Укравтопрома, в июле 2024 года в Украине приобрели почти 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году.

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% год назад.

Среди новых легковых автомобилей безоговорочным лидером остается Toyota. Украинцы больше всего покупали Toyota RAV-4 (345 ед.), Toyota Camry (96 ед.) и Toyota Yaris Cross (73 ед.).

Среди подержанных гибридов первенство у Ford Fusion US (94 ед.), Toyota RAV-4 (63 ед.) и Kia Niro (56 ед.).

Ранее мы рассказывали, как в Украине увеличился спрос на новые и б/у гибридные автомобили. Также мы писали о трех лучших гибридных кроссоверах, по мнению американцев.

рейтинг авто советы цены автомобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:13 Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда — доклад Сырского Зеленскому

20:06 Сырский в телефонном разговоре обсудил с генералом США важные потребности ВСУ

20:00 Бронирование через "Дію" без ВУД — законно это или нет

19:57 В Армия+ может не отражаться статус военного — в Минобороны назвали причину

19:47 Судьба Николаевского глиноземного завода — ФГИУ готовит предприятие к приватизации

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

19:40 Благотворительный фонд отказывается перечислять почти 400 миллионов гривен на ремонт "Охматдета"

19:34 Россияне в Судже хотели отравить бойцов ВСУ, — The Times

19:19 Дом в Одессе, разрушенный вражескими обстрелами, восстановят — тендер провели без торгов

19:17 В Киеве горит многоэтажка — огонь охватил уже несколько квартир

19:10 Свет будет, но есть нюанс — в Укрэнерго рассказали о графиках на завтра

20:13 Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда — доклад Сырского Зеленскому

20:06 Сырский в телефонном разговоре обсудил с генералом США важные потребности ВСУ

20:00 Бронирование через "Дію" без ВУД — законно это или нет

19:57 В Армия+ может не отражаться статус военного — в Минобороны назвали причину

19:47 Судьба Николаевского глиноземного завода — ФГИУ готовит предприятие к приватизации

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

19:40 Благотворительный фонд отказывается перечислять почти 400 миллионов гривен на ремонт "Охматдета"

19:34 Россияне в Судже хотели отравить бойцов ВСУ, — The Times

19:19 Дом в Одессе, разрушенный вражескими обстрелами, восстановят — тендер провели без торгов

19:17 В Киеве горит многоэтажка — огонь охватил уже несколько квартир

19:10 Свет будет, но есть нюанс — в Укрэнерго рассказали о графиках на завтра

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту