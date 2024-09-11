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Електромобілі в біді — Toyota, Mercedes, Volvo та інші скорочують виробництво EV

11 вересня 2024 21:35
Валентин Бандура - Редактор
Toyota, Mercedes та Volvo скорочують виробництво електрокарів — причини
Гібриди Toyota. Фото: exploresetoyota.com
Валентин Бандура - Редактор

Ще недавно виробники автомобілів у всьому світі готувалися повністю відмовитися від двигуна внутрішнього згоряння. Але сьогодні провідні автоконцерни гальмують свої плани щодо електромобілів, насамперед компанія Toyota.

Про це написав Hot Cars.

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Колись вважалося, що Toyota відстає в електричних перегонах, адже вона не планувала продавати багато електромобілів. Все змінилося торік, коли компанія пообіцяла запропонувати аж 16 електрокарів.

Сьогодні Toyota оголосила, що скорочує випуск електромобілів на 30% нижче попереднього прогнозу продажів на 2026 рік — замість 1,5 млн лише 1 млн до 2026 року. Натомість Toyota подвоює виробництво гібридів та інших авто на нових технологіях.

Не лише Toyota

Електромобілі в біді — Toyota, Mercedes, Volvo та інші скорочують виробництво EV - фото 1
Електрокари Mercedes-Benz. Фото: mercedes-benz.com.cy

Mercedes-Benz відмовляється від своїх амбітних цілей щодо електрокарів. Падіння продажів електромобілів змусило німецького автовиробника переглянути свою стратегію, знову зосередившись на перевірених ДВЗ.

Шведський автовиробник Volvo раніше мав на меті припинити продажі бензинових та гібридних авто до 2030 року. Однак нещодавно вони відмовилися від цього плану та вирішили зберігати свої ДВЗ та гібриди довше, ніж планувалося від початку.

Навіть Європа переглядає свої стратегії. На континенті наполягали на продажі лише електромобілів до 2030 року, але цього не станеться через сьогоднішні ринкові умови, інфраструктуру та інтерес споживачів, які зараз відстають від очікувань.

Альтернативи та розумніші технології

Електромобілі в біді — Toyota, Mercedes, Volvo та інші скорочують виробництво EV - фото 2
Водневе гібридне авто Toyota Mirai. Фото: toyota-europe.com

Перехід до гібридів та альтернативних технологій здається найбільш реалістичним шляхом уперед. Повернення Toyota до гібридів — це не просто ностальгія за Prius. Це чіткий стратегічний крок, щоб запропонувати збалансованіше, економічно ефективніше рішення. Гібриди можуть забезпечити нижчі викиди без величезних витрат та проблем з інфраструктурою електромобілів.

Також Toyota вивчає різноманітні технології, зокрема водневі паливні елементи та нові акумулятори, щоб урізноманітнити свою лінійку.

Хоча мрія про майбутнє електромобілів ще не вмерла, очевидно, що шлях до екологічнішого транспорту буде складнішим та різноманітнішим, ніж вважалося спочатку.

Раніше ми повідомляли, що Toyota створила двигун внутрішнього згоряння, який поглинає вуглець. Також представляли п'ятірку найкращих гібридних автомобілів у 2024 році.

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