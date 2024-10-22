Полицейские в США просят не использовать Tesla Model 3 на службе — почему

Офицеры полиции США умоляют избавить их от служебных авто Tesla Model 3
Некоторые американские полицейские утверждают, что на электромобилях быстрее ловить преступников, но другие их коллеги почти ненавидят электрокары. Tesla Model 3 — одна из моделей, на которую жалуются из-за того, что она якобы сильно усложняет работу правоохранителей.
Об этом сообщил Motor Biscuit.
Электрический переход
Управление полиции в Калифорнии переходит на электричество, чтобы отвечать законодательным требованиям штата. Дело в том, что к 2035 году в Калифорнии планируется запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей.
Но офицеры полиции называют Tesla Model 3 почти непригодной для использования в качестве полицейской машины. Копы жалуются на отсутствие зарядной инфраструктуры, ограниченного места для пассажиров и недостаточного грузового пространства.
Чем недовольны копы
- Тесный салон
Из-за нехватки места офицерам трудно входить и выходить со снаряжением, ведь полицейские ремни придают значительный объем области туловища. Места для хранения другого оборудования также ограничены.
- Перевозка задержанных
На заднем сиденье есть место только одному заключенному. Когда задержаны более одного, нужно вызвать дополнительные машины, что перегружает ресурсы полиции.
- Запас хода
Полицейские часто перевозят подозреваемых, свидетелей, потерпевших и вещественные доказательства на большие расстояния. К примеру, начальник одного из департаментов полиции в Калифорнии Седрик Кук рассказал, что однажды пришлось проехать более 1000 км, чтобы перевезти опасный предмет в Мексику. По дороге офицерам пришлось бы заряжать Tesla Model 3 и стоять на станции по крайней мере час на страже.
- Физическая безопасность
Офицеры обычно прячутся за блоком двигателя для защиты во время перестрелки. Но у модели Tesla нет двигателя, поэтому офицеры остаются беззащитными.
Альтернативы Model 3
Полицейские считают, что Tesla не является правильным ответом на внедрение электромобилей в правоохранительных органах. Ведь большая модель Tesla Y получила от копов не лучшие оценки. Впрочем, другие варианты, например электрический пикап Ford F-150 Lightning, могут быть лучше.
Напомним, в прошлом году Tesla Model Y захватила Европу штурмом, став самым продаваемым новым автомобилем на континенте. В первой половине 2024 года эта модель сползла вниз на восемь позиций. Также мы писали, что 51% владельцев Tesla в 2024 году вернулись на авто с ДВС.
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