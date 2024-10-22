Полицейские в США просят не использовать Tesla Model 3 на службе — почему

Полицейский Tesla Model 3. Фото: South Pasadena city manager's office

Некоторые американские полицейские утверждают, что на электромобилях быстрее ловить преступников, но другие их коллеги почти ненавидят электрокары. Tesla Model 3 — одна из моделей, на которую жалуются из-за того, что она якобы сильно усложняет работу правоохранителей.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Электрический переход

Управление полиции в Калифорнии переходит на электричество, чтобы отвечать законодательным требованиям штата. Дело в том, что к 2035 году в Калифорнии планируется запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей.

Но офицеры полиции называют Tesla Model 3 почти непригодной для использования в качестве полицейской машины. Копы жалуются на отсутствие зарядной инфраструктуры, ограниченного места для пассажиров и недостаточного грузового пространства.

Чем недовольны копы

Тесный салон

Из-за нехватки места офицерам трудно входить и выходить со снаряжением, ведь полицейские ремни придают значительный объем области туловища. Места для хранения другого оборудования также ограничены.

Перевозка задержанных

На заднем сиденье есть место только одному заключенному. Когда задержаны более одного, нужно вызвать дополнительные машины, что перегружает ресурсы полиции.

Запас хода

Полицейские часто перевозят подозреваемых, свидетелей, потерпевших и вещественные доказательства на большие расстояния. К примеру, начальник одного из департаментов полиции в Калифорнии Седрик Кук рассказал, что однажды пришлось проехать более 1000 км, чтобы перевезти опасный предмет в Мексику. По дороге офицерам пришлось бы заряжать Tesla Model 3 и стоять на станции по крайней мере час на страже.

Физическая безопасность

Офицеры обычно прячутся за блоком двигателя для защиты во время перестрелки. Но у модели Tesla нет двигателя, поэтому офицеры остаются беззащитными.

Альтернативы Model 3

Полицейские считают, что Tesla не является правильным ответом на внедрение электромобилей в правоохранительных органах. Ведь большая модель Tesla Y получила от копов не лучшие оценки. Впрочем, другие варианты, например электрический пикап Ford F-150 Lightning, могут быть лучше.

Напомним, в прошлом году Tesla Model Y захватила Европу штурмом, став самым продаваемым новым автомобилем на континенте. В первой половине 2024 года эта модель сползла вниз на восемь позиций. Также мы писали, что 51% владельцев Tesla в 2024 году вернулись на авто с ДВС.