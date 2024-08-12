ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в 2024 году

Tesla упала с пьедестала — самым популярным авто в Европе стал дешевый хэтчбек
В прошлом году Tesla Model Y захватила Европу штурмом, став самым продаваемым новым автомобилем на континенте. В первой половине 2024 года Model Y сползла вниз на восемь позиций, отставая от более маленьких авто.
Об этом сообщил Cars Coops.
Лидеры продаж
Данные по Евросоюзу и Великобритании показывают, что в течение января-июня Dacia Sandero был самым продаваемым новым автомобилем с зарегистрированными 143 596 экземплярами. Sandero долгое время был одним из самых популярных автомобилей в Европе еще и потому, что цены на модель начинаются с 11 500 евро.
На втором месте оказался Volkswagen Golf с 126 993 единицами продаж. За ним разместились маленький хэтчбек Renault Clio, самый продаваемый кроссовер в Европе Volkswagen T-Roc и Peugeot 208. Последняя модель в 2022 году занимала первое место в аналогичном рейтинге.
Результаты Tesla
В этом году в Европе было продано 101 181 новых Tesla Model Y. Несмотря на то, что это меньше, чем в прошлом, модель остается самым продаваемым новым электромобилем на рынке. Даже такие результаты продаж впечатляют, учитывая, что Tesla Model Y значительно дороже других транспортных средств из списка.
Самые продаваемые авто в Европе за 6 мес. 2024
- Dacia Sandero — продано 143 596 единиц;
- Volkswagen Golf — 126 993;
- Renault Clio — 114 623;
- Volkswagen T-Roc — 111 381;
- Peugeot 208 — 107 097;
- Skoda Octavia — 102 945;
- Citroen C3 — 102 304;
- Tesla Model Y — 101 181;
- Toyota Yaris Cross — 99 694;
- Toyota Yaris — 93 576.
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