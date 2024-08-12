ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе в 2024 году

Dacia Sandero. Фото: motor1.com

В прошлом году Tesla Model Y захватила Европу штурмом, став самым продаваемым новым автомобилем на континенте. В первой половине 2024 года Model Y сползла вниз на восемь позиций, отставая от более маленьких авто.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Лидеры продаж

Данные по Евросоюзу и Великобритании показывают, что в течение января-июня Dacia Sandero был самым продаваемым новым автомобилем с зарегистрированными 143 596 экземплярами. Sandero долгое время был одним из самых популярных автомобилей в Европе еще и потому, что цены на модель начинаются с 11 500 евро.

На втором месте оказался Volkswagen Golf с 126 993 единицами продаж. За ним разместились маленький хэтчбек Renault Clio, самый продаваемый кроссовер в Европе Volkswagen T-Roc и Peugeot 208. Последняя модель в 2022 году занимала первое место в аналогичном рейтинге.

Результаты Tesla

В этом году в Европе было продано 101 181 новых Tesla Model Y. Несмотря на то, что это меньше, чем в прошлом, модель остается самым продаваемым новым электромобилем на рынке. Даже такие результаты продаж впечатляют, учитывая, что Tesla Model Y значительно дороже других транспортных средств из списка.

Самые продаваемые авто в Европе за 6 мес. 2024

Dacia Sandero — продано 143 596 единиц; Volkswagen Golf — 126 993; Renault Clio — 114 623; Volkswagen T-Roc — 111 381; Peugeot 208 — 107 097; Skoda Octavia — 102 945; Citroen C3 — 102 304; Tesla Model Y — 101 181; Toyota Yaris Cross — 99 694; Toyota Yaris — 93 576.

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