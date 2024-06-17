Tesla неожиданно обошла Toyota — какая модель стала самой продаваемой в мире

Tesla Model Y против Toyota RAV4. Фото: @OutofSpecReviews

По данным JATO Dynamics, в 2023 году Tesla Model Y впервые стала самым продаваемым автомобилем в мире. Модель смогла опередить Toyota RAV4, войдя в историю как первый электромобиль, достигший такого успеха.

Об этом сообщил CarBuzz.

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В прошлом году в мире было продано 78,32 млн. автомобилей, что на 7 млн. больше, чем в 2022 году. Такие показатели свидетельствуют о значительном восстановлении автомобильной отрасли после пандемии COVID-19 и поразительной способности индустрии противостоять геополитической напряженности.

Во всех регионах мира, кроме Африки, увеличились продажи автомобилей, при этом Европа претерпела наибольшие изменения благодаря большому спросу в Турции.

Праздник поклонников Tesla

По данным JATO, в 2023 году было продано 1 223 000 Model Y, что значительно превышает 1 075 000 RAV4, которые удалось реализовать Toyota.

При этом другие модели Tesla продавались хуже. К примеру, было реализовано 550 000 экземпляров Model 3, что позволило электромобилю лишь замкнуть ТОП-10 самых продаваемых авто.

Интересно, что Model Y имеет относительно высокую цену (47 990 долларов в США) и не продается на большинстве развивающихся рынков.

Toyota может гордиться

Несмотря на потерю первого места, Toyota провела хороший год, сумев занять пять мест в ТОП-10: RAV4 — второе, Corolla — четвертое, Corolla Cross — пятое, Camry — шестое, Hilux — восьмое.

Неудивительно, ведь все эти транспортные средства известны своими возможностями. Также это показывает важность предложения потребителям широкого спектра вариантов, потому что каждая из этих машин относится к другому классу автомобилей.

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