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Tesla вперше перемогла Toyota — хто домінує у ТОП-10 найбільш продаваних моделей

17 червня 2024 17:50
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Tesla несподівано обійшла Toyota — яка модель стала найбільш продаваною у світі
Tesla Model Y проти Toyota RAV4. Фото: @OutofSpecReviews
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

За даними JATO Dynamics, у 2023 році Tesla Model Y вперше стала найбільш продаваним автомобілем у світі. Модель змогла випередити Toyota RAV4, увійшовши в історію як перший електромобіль, який досягнув такого успіху.

Про це повідомив CarBuzz.

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Торік у світі було продано 78,32 млн автомобілів, що на 7 млн більше, ніж у 2022 році. Такі показники свідчить про значне відновлення автомобільної галузі після пандемії COVID-19 та про разючу здатність індустрії протистояти геополітичній напруженості.

В усіх регіонах світу, крім Африки, збільшилися продажі автомобілів, при цьому Європа зазнала найбільших змін завдяки великому попиту в Туреччині.

Свято шанувальників Tesla

За даними JATO, у 2023 році було продано 1 223 000 Model Y, що значно перевищує 1 075 000 RAV4, які вдалося реалізувати Toyota.

При цьому інші моделі Tesla продавалися гірше. Наприклад, було реалізовано 550 000 екземплярів Model 3, що дозволило електромобілю лише замкнути ТОП-10 найбільш продаваних авто.

Цікаво, що Model Y має відносно високу ціну (47 990 доларів в США) та не продається на більшості ринків, що розвиваються.

Toyota може пишатися

Попри втрату першого місця, Toyota провела гарний рік, зумівши посісти п’ять місць у ТОП-10: RAV4 — друге, Corolla — четверте, Corolla Cross — п’яте, Camry — шосте, Hilux — восьме.

Це не дивно, адже всі ці транспортні засоби відомі своїми можливостями. Також це показує важливість пропозиції споживачам широкого спектра варіантів, бо кожна із цих машин належить до іншого класу автомобілів.

Раніше стали відомі сім речей, які потрібно знати про нову модель Toyota Supra GR 2024. Також ми писали, чому господарі Tesla Cybertruck скаржаться на дорогий пікап.

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