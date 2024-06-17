Tesla несподівано обійшла Toyota — яка модель стала найбільш продаваною у світі

Tesla Model Y проти Toyota RAV4. Фото: @OutofSpecReviews

За даними JATO Dynamics, у 2023 році Tesla Model Y вперше стала найбільш продаваним автомобілем у світі. Модель змогла випередити Toyota RAV4, увійшовши в історію як перший електромобіль, який досягнув такого успіху.

Про це повідомив CarBuzz.

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Торік у світі було продано 78,32 млн автомобілів, що на 7 млн більше, ніж у 2022 році. Такі показники свідчить про значне відновлення автомобільної галузі після пандемії COVID-19 та про разючу здатність індустрії протистояти геополітичній напруженості.

В усіх регіонах світу, крім Африки, збільшилися продажі автомобілів, при цьому Європа зазнала найбільших змін завдяки великому попиту в Туреччині.

Свято шанувальників Tesla

За даними JATO, у 2023 році було продано 1 223 000 Model Y, що значно перевищує 1 075 000 RAV4, які вдалося реалізувати Toyota.

При цьому інші моделі Tesla продавалися гірше. Наприклад, було реалізовано 550 000 екземплярів Model 3, що дозволило електромобілю лише замкнути ТОП-10 найбільш продаваних авто.

Цікаво, що Model Y має відносно високу ціну (47 990 доларів в США) та не продається на більшості ринків, що розвиваються.

Toyota може пишатися

Попри втрату першого місця, Toyota провела гарний рік, зумівши посісти п’ять місць у ТОП-10: RAV4 — друге, Corolla — четверте, Corolla Cross — п’яте, Camry — шосте, Hilux — восьме.

Це не дивно, адже всі ці транспортні засоби відомі своїми можливостями. Також це показує важливість пропозиції споживачам широкого спектра варіантів, бо кожна із цих машин належить до іншого класу автомобілів.

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