Лучшие полноприводные компактные автомобили в 2024 год — ТОП-5

Компактные автомобили. Фото: drive.com.au

Полный привод обычно используется для повышения динамических характеристик мощных автомобилей или для улучшения их внедорожных способностей. Компактные полноприводные машины предназначены для других целей — большей стабильности на дороге.

Об этом пишет CarBuzz.

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Volvo XC40 Recharge

Фото: topgear.com

В версии с двойным двигателем и полным приводом XC40 Recharge имеет 402 л.с., что обеспечивает быстрый разгон до 100 км/ч примерно за 4,5 с. Запас хода полностью электрического кроссовера 408 км. Машина обладает изысканным стилем, современным интерьером и удобным багажником.

Volvo XC40

Фото: volvo.lviv.ua

Полный привод, 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и системой поддержания мягкого гибрида мощностью 247 л.с. Автомобиль имеет образцовые показатели безопасности и шикарный салон.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Фото: toyota.com.ua

Corolla Cross Hybrid мощнее своей негибридной модели: 2-литровый двигатель и электромотор выдают 196 л.с. Является одним из самых доступных гибридных автомобилей с полным приводом в продаже. Машина комфортная, достаточно тихая, легкая в управлении.

BMW 2 Series Coupe

Фото: bmwlviv.com

Спортивное купе 2-й серии доступно с системой xDrive AWD. Последнее обновление серии имеет более элитный интерьер и изысканный дизайн. Автомобиль также получил достаточно большой багажник, а салон вмещает четырех человек, так что это практически машина на каждый день.

Audi Q3

Фото: autoroku.ua

Q3 один из самых маленьких и доступных кроссоверов Audi. Имея всего 184 л.с., модель 40 TFSI не очень быстрая, поэтому рекомендуется более дорогая 45 TFSI с 228 л.с. Модель подтверждает правильный стиль продуманным интерьером, плавной ездой и достойной управляемостью. Впрочем, заднее сиденье и багажное отделение не слишком велики.

Ранее Toyota представила городской кроссовер Urban Cruiser Taisor — последний продукт расширенного сотрудничества с компанией Suzuki. Также мы публиковали рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей в 2024 году.