Найкращі повнопривідні компактні автомобілі у 2024 році — ТОП-5

Компактні автомобілі. Фото: drive.com.au

Повний привід зазвичай використовується для підвищення динамічних характеристик потужних автомобілів або покращення їхніх позашляхових здібностей. Компактні повнопривідні машини призначені для інших цілей — більшої стабільності на дорозі.

Про це написав CarBuzz.

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Volvo XC40 Recharge

Фото: topgear.com

У версії з подвійним двигуном та повним приводом XC40 Recharge має у своєму розпорядженні 402 к.с., що забезпечує швидкий розгін до 100 км/год приблизно за 4,5 с. Запас ходу повністю електричного кросовера 408 км. Машина має вишуканий стиль, сучасний інтер’єр та зручний багажник.

Volvo XC40

Фото: volvo.lviv.ua

Повний привід, 2-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом та системою підтримки м’якого гібрида потужністю 247 к.с. Авто має зразкові показники безпеки та шикарний салон.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Фото: toyota.com.ua

Corolla Cross Hybrid потужніша за свою негібридну модель: 2-літровий двигун та електромотор видають 196 к.с. Є одним із найдоступніших гібридних автомобілів із повним приводом у продажу. Машина комфортна, досить тиха, легка в керуванні.

BMW 2 Series Coupe

Фото: bmwlviv.com

Спортивне купе 2 серії доступне з системою xDrive AWD. Останнє оновлення серії має більш елітний інтер’єр та трохи вишуканіший дизайн. Автомобіль також отримав достатньо великий багажник, а салон вміщує чотирьох осіб, тож це практично машина на кожен день.

Audi Q3

Фото: autoroku.ua

Q3 один із найменших та найдоступніших кросоверів Audi. Маючи лише 184 к.с., модель 40 TFSI не дуже швидка, тому рекомендується трохи дорожча 45 TFSI з 228 к.с. Модель підтверджує правильний імідж продуманим інтер’єром, плавною їздою та гідною керованістю. Втім, заднє сидіння та багажне відділення не надто великі.

Раніше Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Також ми публікували рейтинг найекономніших бензинових авто у 2024 році.