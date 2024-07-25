Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році arrow

ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році

25 липня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Найкращі повнопривідні компактні автомобілі у 2024 році — ТОП-5
Компактні автомобілі. Фото: drive.com.au
Валентин Бандура - Редактор

Повний привід зазвичай використовується для підвищення динамічних характеристик потужних автомобілів або покращення їхніх позашляхових здібностей. Компактні повнопривідні машини призначені для інших цілей — більшої стабільності на дорозі.

Про це написав CarBuzz.

Читайте також:

Volvo XC40 Recharge

ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році - фото 1
Фото: topgear.com

У версії з подвійним двигуном та повним приводом XC40 Recharge має у своєму розпорядженні 402 к.с., що забезпечує швидкий розгін до 100 км/год приблизно за 4,5 с. Запас ходу повністю електричного кросовера 408 км. Машина має вишуканий стиль, сучасний інтер’єр та зручний багажник.

Volvo XC40

ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році - фото 2
Фото: volvo.lviv.ua

Повний привід, 2-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом та системою підтримки м’якого гібрида потужністю 247 к.с. Авто має зразкові показники безпеки та шикарний салон.

Toyota Corolla Cross Hybrid

ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році - фото 3
Фото: toyota.com.ua

Corolla Cross Hybrid потужніша за свою негібридну модель: 2-літровий двигун та електромотор видають 196 к.с. Є одним із найдоступніших гібридних автомобілів із повним приводом у продажу. Машина комфортна, досить тиха, легка в керуванні.

BMW 2 Series Coupe

ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році - фото 4
Фото: bmwlviv.com

Спортивне купе 2 серії доступне з системою xDrive AWD. Останнє оновлення серії має більш елітний інтер’єр та трохи вишуканіший дизайн. Автомобіль також отримав достатньо великий багажник, а салон вміщує чотирьох осіб, тож це практично машина на кожен день.

Audi Q3

ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році - фото 5
Фото: autoroku.ua

Q3 один із найменших та найдоступніших кросоверів Audi. Маючи лише 184 к.с., модель 40 TFSI не дуже швидка, тому рекомендується трохи дорожча 45 TFSI з 228 к.с. Модель підтверджує правильний імідж продуманим інтер’єром, плавною їздою та гідною керованістю. Втім, заднє сидіння та багажне відділення не надто великі.

Раніше Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Також ми публікували рейтинг найекономніших бензинових авто у 2024 році.

рейтинг авто BMW автомобіль Audi

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця