Найкращі повнопривідні компактні автомобілі у 2024 році — ТОП-5

ТОП-5 найкращих компактних авто з повним приводом у 2024 році
Повний привід зазвичай використовується для підвищення динамічних характеристик потужних автомобілів або покращення їхніх позашляхових здібностей. Компактні повнопривідні машини призначені для інших цілей — більшої стабільності на дорозі.
Про це написав CarBuzz.
Volvo XC40 Recharge
У версії з подвійним двигуном та повним приводом XC40 Recharge має у своєму розпорядженні 402 к.с., що забезпечує швидкий розгін до 100 км/год приблизно за 4,5 с. Запас ходу повністю електричного кросовера 408 км. Машина має вишуканий стиль, сучасний інтер’єр та зручний багажник.
Volvo XC40
Повний привід, 2-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом та системою підтримки м’якого гібрида потужністю 247 к.с. Авто має зразкові показники безпеки та шикарний салон.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Corolla Cross Hybrid потужніша за свою негібридну модель: 2-літровий двигун та електромотор видають 196 к.с. Є одним із найдоступніших гібридних автомобілів із повним приводом у продажу. Машина комфортна, досить тиха, легка в керуванні.
BMW 2 Series Coupe
Спортивне купе 2 серії доступне з системою xDrive AWD. Останнє оновлення серії має більш елітний інтер’єр та трохи вишуканіший дизайн. Автомобіль також отримав достатньо великий багажник, а салон вміщує чотирьох осіб, тож це практично машина на кожен день.
Audi Q3
Q3 один із найменших та найдоступніших кросоверів Audi. Маючи лише 184 к.с., модель 40 TFSI не дуже швидка, тому рекомендується трохи дорожча 45 TFSI з 228 к.с. Модель підтверджує правильний імідж продуманим інтер’єром, плавною їздою та гідною керованістю. Втім, заднє сидіння та багажне відділення не надто великі.
Раніше Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Також ми публікували рейтинг найекономніших бензинових авто у 2024 році.
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