ТОП-10 авто, які витрачають мінімум бензину на 100 км — рейтинг

Рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році — ТОП-10
Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).
Рейтинг склали експерти Motor1.
Що таке MHEV
Mild Hybrid Electrik Vehicle — м`який гібрид відрізняється від звичайного гібрида тим, що виключно на електротязі машина може їхати не більше ніж хвилину.
Головна місія MHEV — допомогти ДВЗ розганятися або задіювати максимальну енергію. Ця система створена для їзди по місту з його заторами. Кожен раз при гальмуванні, енергія рекуперації підзаряджає додатковий акумулятор, розташований в багажному відділенні. Тому заряджати акумулятор від зовнішнього джерела живлення не потрібно.
ТОП-10 найекономічніших бензинових авто у 2024 році
- Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км
- Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км
- Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км
- Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км
- Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км
- Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км
- Toyota Aygo X — 4,8 л/100 км
- Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км
Suzuki Swift (MHEV)
В середньому авто витрачає вражаючі 4,4 л на 100 км пробігу.
Маленький хетчбек має розміри 3860 х 1695 х 1525 мм. Колісна база становить 2450 мм. У 2024 році для європейського ринку авто оснащується бензиновим двигуном 1.2 (83 к.с.) у парі або з 5-ступеневою МКПП або безступеневою АКПП. Також доступний 1.4 Turbo (129 к.с.) з 6-ступеневою МКПП. Всі варіанти оснащені електронним стартером-генератором (MHEV) для економії палива.
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