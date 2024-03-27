ТОП-10 авто, которые тратят минимум бензина на 100 км

Самый экономный бензиновый автомобиль Suzuki Swift (MHEV). Фото: topgear.com

Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).

Рейтинг составили эксперты Motor1.

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Что такое MHEV

Mild Hybrid Electrik Vehicle — мягкий гибрид отличается от обычного гибрида тем, что исключительно на электротяге машина может ехать не больше минуты.

Главная миссия MHEV — помочь ДВС разгоняться или задействовать максимальную энергию. Эта система создана для езды по городу с его пробками. Каждый раз при торможении энергия рекуперации подзаряжает дополнительный аккумулятор, расположенный в багажном отделении. Поэтому заряжать аккумулятор от внешнего источника питания не требуется.

ТОП-10 самых экономичных бензиновых авто в 2024 году

Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км. Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км Toyota Aygo X — 4,8 л/100 км Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км

Suzuki Swift (MHEV)

Фото: honestjohn.co.uk

В среднем автомобиль тратит впечатляющие 4,4 л на 100 км пробега.

Маленький хэтчбек имеет размеры 3860х1695х1525 мм. Колесная база составляет 2450 мм. В 2024 году для европейского рынка авто оснащается бензиновым двигателем 1.2 (83 л.с.) в паре или с 5-ступенчатой МКПП или бесступенчатой АКПП. Также доступен 1.4 Turbo (129 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП. Все варианты оснащены электронным стартером-генератором (MHEV) для экономии топлива.

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