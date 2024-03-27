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Рейтинг самых экономичных бензиновых авто в 2024 году — ТОП-10

27 марта 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-10 авто, которые тратят минимум бензина на 100 км
Самый экономный бензиновый автомобиль Suzuki Swift (MHEV). Фото: topgear.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).

Рейтинг составили эксперты Motor1.

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Что такое MHEV

Mild Hybrid Electrik Vehicle — мягкий гибрид отличается от обычного гибрида тем, что исключительно на электротяге машина может ехать не больше минуты.

Главная миссия MHEV — помочь ДВС разгоняться или задействовать максимальную энергию. Эта система создана для езды по городу с его пробками. Каждый раз при торможении энергия рекуперации подзаряжает дополнительный аккумулятор, расположенный в багажном отделении. Поэтому заряжать аккумулятор от внешнего источника питания не требуется.

ТОП-10 самых экономичных бензиновых авто в 2024 году

  1. Suzuki Swift (MHEV) — 4,4 л/100 км
  2. Peugeot 208 (MHEV) — 4,5 л/100 км
  3. Opel Corsa (MHEV) — 4,5 л/100 км
  4. Fiat 500 (MHEV) — 4,6 л/100 км
  5. Lancia Ypsilon (MHEV) — 4,6 л/100 км.
  6. Mazda 2 (MHEV) — 4,7 л/100 км
  7. Peugeot 308 (MHEV) — 4,7 л/100 км
  8. Citroën C4 (MHEV) — 4,7 л/100 км
  9. Toyota Aygo X — 4,8 л/100 км
  10. Fiat 600 (MHEV) — 4,8 л/100 км

Suzuki Swift (MHEV)

Рейтинг самых экономичных бензиновых авто в 2024 году - ТОП-10 - фото 1
Фото: honestjohn.co.uk

В среднем автомобиль тратит впечатляющие 4,4 л на 100 км пробега.

Маленький хэтчбек имеет размеры 3860х1695х1525 мм. Колесная база составляет 2450 мм. В 2024 году для европейского рынка авто оснащается бензиновым двигателем 1.2 (83 л.с.) в паре или с 5-ступенчатой МКПП или бесступенчатой АКПП. Также доступен 1.4 Turbo (129 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП. Все варианты оснащены электронным стартером-генератором (MHEV) для экономии топлива.

Ранее мы представили ТОП 10 малолитражек с наименьшими расходами топлива в 2023 году. Также писали о девяти способах экономии топлива.

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