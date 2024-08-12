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Tesla впала з п'єдесталу — найпопулярнішим авто в Європі став дешевий хетчбек

12 серпня 2024 17:38
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів в Європі у 2024 році
Dacia Sandero. Фото: motor1.com
Валентин Бандура - Редактор

Торік Tesla Model Y захопила Європу штурмом, ставши найбільш продаваним новим автомобілем на континенті. У першій половині 2024 року Model Y сповзла вниз одразу на вісім позицій, відстаючи від менших авто.

Про це повідомив Cars Coops.

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Лідери продажів

Дані по Євросоюзу та Великій Британії показують, що протягом січня-червня Dacia Sandero був найбільш продаваним новим автомобілем, із зареєстрованими 143 596 екземплярами. Sandero протягом тривалого часу був одним із найпопулярніших автомобілів у Європі ще й тому, що ціни на модель починаються з 11 500 євро.

На другому місці опинився Volkswagen Golf з 126 993 одиницями продажів. За ним розмістилися маленький хетчбек Renault Clio, найбільш продаваний кросовер в Європі Volkswagen T-Roc та Peugeot 208. Остання модель у 2022 році посідала перше місце в аналогічному рейтингу.

Результати Tesla

Цього року в Європі було продано 101 181 нових Tesla Model Y. Попри те, що це менше, ніж торік, модель залишається найбільш продаваним новим електромобілем на ринку. Навіть такі результати продажів вражають, враховуючи, що Tesla Model Y значно дорожча за інші транспортні засоби в списку.

Найбільш продавані авто в Європі за 6 міс. 2024

  1. Dacia Sandero — продано 143 596 одиниць;
  2. Volkswagen Golf — 126 993;
  3. Renault Clio — 114 623;
  4. Volkswagen T-Roc — 111 381;
  5. Peugeot 208 — 107 097;
  6. Skoda Octavia — 102 945;
  7. Citroen C3 — 102 304;
  8. Tesla Model Y — 101 181;
  9. Toyota Yaris Cross — 99 694;
  10. Toyota Yaris — 93 576.

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рейтинг Tesla авто автомобіль Volkswagen

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