Четыре альтернативы Tesla Model 3 в 2024 году, которые стоит рассмотреть

ТОП-4 лучших альтернатив Tesla Model 3 в 2024 году
Tesla Model 3 продолжает доминировать в сегменте электромобилей среднего размера и хэтчбеков стоимостью менее 50 000 долларов. Но конкуренция усилилась, предлагая потребителям жизнеспособные альтернативы, бросающие вызов доминированию детища Илона Маска.
Об этом написал Find The Best Car Price.
Polestar 2
Автомобиль с его уникальным сочетанием роскоши, производительности и экологичности является убедительной альтернативой Model 3.
Polestar 2 предлагает выбор между более экономичным вариантом с одним мотором и высокопроизводительной установкой с двумя двигателями.
Электрокар отличается веганским интерьером и ОС Google Android Automotive, что обеспечивает богатый информационно-развлекательный опыт, не полагаясь на смартфон.
BMW i4
Автомобиль предназначен для энтузиастов производительности, переходящих с ДВС на электромобили.
Благодаря опциям от заднего привода с одним мотором до мощной конфигурации полного привода с двойным двигателем, i4 сочетает известную динамику вождения BMW с электрической эффективностью.
Его роскошный интерьер и передовые технологии, включая новую Live Cockpit, делают его сильным соперником Model 3.
Mercedes-Benz EQE
Электрокар преодолевает разрыв между Model 3 и более высококлассной Model S.
Благодаря своим роскошным функциям, передовым технологиям и опциям для потрясающей приборной панели Hyperscreen, EQE нацелен на покупателей, ищущих опыт работы с электромобилем премиум-класса, не переходя к флагманскому седану Tesla.
Hyundai IONIQ 6
Электромобиль является серьезным конкурентом Model 3, предлагая максимальный запас хода в 870 км и возможность быстрой зарядки.
Его аэродинамический дизайн и передовые технологии, включая обновление прошивки OTA, делают IONIQ 6 привлекательным вариантом для покупателей, предпочитающих эффективность и инновации.
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