Четыре альтернативы Tesla Model 3 в 2024 году, которые стоит рассмотреть

Tesla Model 3. Фото: carexpert.com.au

Tesla Model 3 продолжает доминировать в сегменте электромобилей среднего размера и хэтчбеков стоимостью менее 50 000 долларов. Но конкуренция усилилась, предлагая потребителям жизнеспособные альтернативы, бросающие вызов доминированию детища Илона Маска.

Об этом написал Find The Best Car Price.

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Polestar 2

Фото: thetruthaboutcars.com

Автомобиль с его уникальным сочетанием роскоши, производительности и экологичности является убедительной альтернативой Model 3.

Polestar 2 предлагает выбор между более экономичным вариантом с одним мотором и высокопроизводительной установкой с двумя двигателями.

Электрокар отличается веганским интерьером и ОС Google Android Automotive, что обеспечивает богатый информационно-развлекательный опыт, не полагаясь на смартфон.

BMW i4

Фото: caranddriver.com

Автомобиль предназначен для энтузиастов производительности, переходящих с ДВС на электромобили.

Благодаря опциям от заднего привода с одним мотором до мощной конфигурации полного привода с двойным двигателем, i4 сочетает известную динамику вождения BMW с электрической эффективностью.

Его роскошный интерьер и передовые технологии, включая новую Live Cockpit, делают его сильным соперником Model 3.

Mercedes-Benz EQE

Фото: digitaltrends.com

Электрокар преодолевает разрыв между Model 3 и более высококлассной Model S.

Благодаря своим роскошным функциям, передовым технологиям и опциям для потрясающей приборной панели Hyperscreen, EQE нацелен на покупателей, ищущих опыт работы с электромобилем премиум-класса, не переходя к флагманскому седану Tesla.

Hyundai IONIQ 6

Фото: cnet.com

Электромобиль является серьезным конкурентом Model 3, предлагая максимальный запас хода в 870 км и возможность быстрой зарядки.

Его аэродинамический дизайн и передовые технологии, включая обновление прошивки OTA, делают IONIQ 6 привлекательным вариантом для покупателей, предпочитающих эффективность и инновации.

Ранее мы писали о лучших альтернативах Toyota RAV4, которые можно приобрести в 2024 году. Также мы рассказывали о пяти седанах, которые можно купить взамен Toyota Camry.