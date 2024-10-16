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ТОП-4 найкращі альтернативи Tesla Model 3 у 2024 році

16 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Чотири альтернативи Tesla Model 3 у 2024 році, які варто розглянути
Tesla Model 3. Фото: carexpert.com.au
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Tesla Model 3 продовжує домінувати в сегменті електромобілів середнього розміру та хетчбеків вартістю менш як 50 000 доларів. Але конкуренція посилилася, пропонуючи споживачам життєздатні альтернативи, які кидають виклик домінуванню дітища Ілона Маска.

Про це написав Find The Best Car Price.

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Polestar 2

ТОП-4 найкращих альтернатив Tesla Model 3 у 2024 році - фото 1
Фото: thetruthaboutcars.com

Авто з його унікальним поєднанням розкоші, продуктивності та екологічності є переконливою альтернативою Model 3.

Polestar 2 пропонує вибір між економнішим варіантом з одним мотором та високопродуктивною установкою з двома двигунами.

Електрокар вирізняється веганським інтер’єром та ОС Google Android Automotive, що забезпечує багатий інформаційно-розважальний досвід, не покладаючись на смартфон.

BMW i4

ТОП-4 найкращих альтернатив Tesla Model 3 у 2024 році - фото 2
Фото: caranddriver.com

Автомобіль призначений для ентузіастів продуктивності, які переходять з ДВЗ на електромобілі.

Завдяки опціям від заднього приводу з одним мотором до потужної конфігурації повного приводу з подвійним двигуном, i4 поєднує відому динаміку водіння BMW з електричною ефективністю.

Його розкішний інтер’єр та передові технології, включно з новою Live Cockpit, роблять його сильним суперником Model 3.

Mercedes-Benz EQE

ТОП-4 найкращих альтернатив Tesla Model 3 у 2024 році - фото 3
Фото: digitaltrends.com

Електрокар долає розрив між Model 3 та вищою за класом Model S.

Завдяки своїм розкішним функціям, передовим технологіям та опції для приголомшливої ​​приладової панелі Hyperscreen, EQE націлений на покупців, які шукають досвід роботи з електромобілем преміумкласу, не переходячи до флагманського седана Tesla.

Hyundai IONIQ 6

ТОП-4 найкращих альтернатив Tesla Model 3 у 2024 році - фото 4
Фото: cnet.com

Електромобіль є серйозним конкурентом Model 3, пропонуючи максимальний запас ходу на 870 км та можливості швидкої зарядки.

Його аеродинамічний дизайн та передові технології, включаючи оновлення прошивки OTA, роблять IONIQ 6 привабливим варіантом для покупців, які надають перевагу ефективності та інноваціям.

Раніше ми писали про найкращі альтернативи Toyota RAV4, які можна придбати у 2024 році. Також ми розповідали про п'ять седанів, які можна купити на заміну Toyota Camry.

Ілон Маск Tesla авто електрокари BMW Mercedes-Benz автомобіль електромобіль

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