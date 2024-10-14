ТОП-6 електромобілів, найкращих для першої купівлі у 2024 році

Електричні авто. Фото: pewresearch.org

Усі покупці електромобілів шукають прийнятний запас ходу, практичність, співвідношення ціни та якості. При цьому деякі моделі мають важливі властивості, які роблять перший перехід на електричну енергію з двигуна внутрішнього згоряння не таким страшним.

Найкращі варіанти для тих, хто вперше купує електромобіль, запропонував InsideEVs.

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Hyundai Ioniq 5

Фото: motortrend.com

Найкращий електромобіль для тих, хто купує вперше

Початкова ціна: 41 800 доларів.

41 800 доларів. Запас ходу: 354 - 488 км.

Найкращий універсальний електромобіль для масового ринку. Він швидкий, плавний та приємний у щоденній їзді. Плоска підлога та довга колісна база забезпечують багато внутрішнього простору. Вдосконалена технологія швидкої зарядки Hyundai потужністю 350 кВт може повернути Ioniq 5 у дорогу, повністю зарядивши його менш як за 20 хвилин.

Chevrolet Equinox EV

Фото: infocar.ua

Найкращий доступний електромобіль для тих, хто купує вперше

Початкова ціна: 33 600 доларів.

33 600 доларів. Запас ходу: 458 - 513 км.

З новою комплектацією LT вартість Equinox EV починається лише з 33 600 доларів. Відмінною рисою цих кросоверів є повільніше натискання газу, а не скидання всього крутного моменту відразу. Це забезпечує звичніший зліт для тих, хто пересідає з ДВЗ.

Cadillac Lyriq

Фото: nextcar.ua

Найкращий розкішний електромобіль для тих, хто купує вперше

Початкова ціна: 57 195 доларів.

57 195 доларів. Запас ходу: 487 - 525 км.

Авто має тихий салон преміумкласу. Його їзда та дросельна заслінка налаштовані на комфортну подорож, а не на відверту продуктивність. З початковою роздрібною ціною нижче 60 000 доларів він підриває пропозиції європейських конкурентів у сфері розкоші.

Tesla Model 3

Фото: teslapark.com.ua

Найкращий далекобійний електромобіль для тих, хто купує вперше

Початкова ціна: 42 490 доларів.

42 490 доларів. Запас ходу: 488 - 584 км.

Tesla може бути проблематичним вибором для деяких покупців. Але Model 3 забезпечує величезний запас ходу, залежно від конфігурації двигуна.

Ford F-150 Lightning

Фото: ford.ca

Найкращий електричний пікап для тих, хто купує вперше

Початкова ціна: 62 995 доларів.

62 995 доларів. Запас ходу: 386 - 515 км.

Ford F-150 з ДВЗ — улюблений пікап Америки. F-150 Lightning відрізняється від нього швидкістю, більшим розподілом ваги та контейнером для зберігання на замку. Цей електропікап може бути портативним джерелом та резервувати домашню енергосистему під час відключень.

Kia EV9

Фото: nextcar.ua

Найкращий сімейний електрокар для тих, хто купує вперше

Початкова ціна: 54 900 доларів.

54 900 доларів. Запас ходу: 370 - 489 км.

Авто виглядає крутіше, ніж звичайний сімейний автомобіль. Навіть інформаційно-розважальна система EV9 добре продумана та відзначена нагородами за дизайн.

Раніше експерти провели дослідження та з'ясували, що електрокари мають втричі більше критичних поломок ніж авто з ДВЗ. Також ми писали, які електрокари 2024 року найбезпечніші для водія та пасажирів.