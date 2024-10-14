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Які авто найкраще підходять для переходу водія з ДВЗ на електротягу

14 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 електромобілів, найкращих для першої купівлі у 2024 році
Електричні авто. Фото: pewresearch.org
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Усі покупці електромобілів шукають прийнятний запас ходу, практичність, співвідношення ціни та якості. При цьому деякі моделі мають важливі властивості, які роблять перший перехід на електричну енергію з двигуна внутрішнього згоряння не таким страшним.

Найкращі варіанти для тих, хто вперше купує електромобіль, запропонував InsideEVs.

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Найкращий електромобіль для тих, хто купує вперше

  • Початкова ціна: 41 800 доларів.
  • Запас ходу: 354 - 488 км.

Найкращий універсальний електромобіль для масового ринку. Він швидкий, плавний та приємний у щоденній їзді. Плоска підлога та довга колісна база забезпечують багато внутрішнього простору. Вдосконалена технологія швидкої зарядки Hyundai потужністю 350 кВт може повернути Ioniq 5 у дорогу, повністю зарядивши його менш як за 20 хвилин.

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Найкращий доступний електромобіль для тих, хто купує вперше

  • Початкова ціна: 33 600 доларів.
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З новою комплектацією LT вартість Equinox EV починається лише з 33 600 доларів. Відмінною рисою цих кросоверів є повільніше натискання газу, а не скидання всього крутного моменту відразу. Це забезпечує звичніший зліт для тих, хто пересідає з ДВЗ.

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Найкращий розкішний електромобіль для тих, хто купує вперше

  • Початкова ціна: 57 195 доларів.
  • Запас ходу: 487 - 525 км.

Авто має тихий салон преміумкласу. Його їзда та дросельна заслінка налаштовані на комфортну подорож, а не на відверту продуктивність. З початковою роздрібною ціною нижче 60 000 доларів він підриває пропозиції європейських конкурентів у сфері розкоші.

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Tesla може бути проблематичним вибором для деяких покупців. Але Model 3 забезпечує величезний запас ходу, залежно від конфігурації двигуна.

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Найкращий електричний пікап для тих, хто купує вперше

  • Початкова ціна: 62 995 доларів.
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Ford F-150 з ДВЗ — улюблений пікап Америки. F-150 Lightning відрізняється від нього швидкістю, більшим розподілом ваги та контейнером для зберігання на замку. Цей електропікап може бути портативним джерелом та резервувати домашню енергосистему під час відключень.

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Найкращий сімейний електрокар для тих, хто купує вперше

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Авто виглядає крутіше, ніж звичайний сімейний автомобіль. Навіть інформаційно-розважальна система EV9 добре продумана та відзначена нагородами за дизайн.

Раніше експерти провели дослідження та з'ясували, що електрокари мають втричі більше критичних поломок ніж авто з ДВЗ. Також ми писали, які електрокари 2024 року найбезпечніші для водія та пасажирів.

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