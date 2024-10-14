ТОП-6 электромобилей, лучших для первой покупки в 2024 году

Электрические автомобили. Фото: pewresearch.org

Все покупатели электромобилей ищут приемлемый запас хода, практичность, соотношение цены и качества. При этом некоторые модели обладают важными свойствами, которые делают первый переход на электрическую энергию с двигателя внутреннего сгорания не столь страшным.

Лучшие варианты для впервые покупающих электромобиль предложил InsideEVs.

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Hyundai Ioniq 5

Фото: motortrend.com

Лучший электромобиль для покупки впервые

Начальная цена: 41 800 долларов.

41 800 долларов. Запас хода: 354 – 488 км.

Лучший универсальный электромобиль для массового рынка. Он быстрый, плавный и приятный в повседневной езде. Плоские полы и длинная колесная база обеспечивают много внутреннего пространства. Усовершенствованная технология быстрой зарядки Hyundai мощностью 350 кВт может вернуть Ioniq 5 в путь, полностью зарядив его менее чем за 20 минут.

Chevrolet Equinox EV

Фото: infocar.ua

Лучший доступный электромобиль для покупки впервые

Начальная цена: 33 600 долларов.

33 600 долларов. Запас хода: 458 – 513 км.

С новой комплектацией LT стоимость Equinox EV начинается всего с 33 600 долларов. Отличительной чертой этих кроссоверов является более медленное нажатие газа, а не сброс всего крутящего момента сразу. Это обеспечивает более привычный взлет для тех, кто пересаживается с ДВС.

Cadillac Lyriq

Фото: nextcar.ua

Лучший роскошный электромобиль для покупки впервые

Начальная цена: 57 195 долларов.

57 195 долларов. Запас хода: 487 – 525 км.

Автомобиль имеет тихий салон премиум-класса. Его езда и дроссельная заслонка настроены на комфортную поездку, а не на откровенную производительность. С первоначальной розничной ценой ниже 60 000 долларов, он подрывает предложения европейских конкурентов в сфере роскоши.

Tesla Model 3

Фото: teslapark.com.ua

Лучший дальнобойный электромобиль для покупки впервые

Начальная цена: 42 490 долларов.

42 490 долларов. Запас хода: 488 – 584 км.

Tesla может быть проблематичным выбором для некоторых покупателей. Но Model 3 обеспечивает огромный запас хода в зависимости от конфигурации двигателя.

Ford F-150 Lightning

Фото: ford.ca

Лучший электрический пикап для покупателей впервые

Начальная цена: 62995 долларов.

62995 долларов. Запас хода: 386 – 515 км.

Ford F-150 с ДВС — любимый пикап Америки. F-150 Lightning отличается от него скоростью, большим распределением веса и контейнером для хранения на замке. Этот электропикап может являться портативным источником и резервировать домашнюю энергосистему во время отключений.

Kia EV9

Фото: nextcar.ua

Лучший семейный электрокар для покупки впервые

Начальная цена: 54 900 долларов.

54 900 долларов. Запас хода: 370 – 489 км.

Авто выглядит покруче, чем обычный семейный автомобиль. Даже информационно развлекательная система EV9 хорошо продумана и отмечена наградами за дизайн.

Ранее эксперты провели исследование и выяснили, что электрокары имеют втрое больше критических поломок, чем авто с ДВС. Также мы писали, какие электрокары 2024 года наиболее безопасны для водителя и пассажиров.