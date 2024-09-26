Какие авто лучше выдерживают осеннюю влагу — электрокар или ДВС

Автомобиль проезжает лужу. Фото: motoringresearch.com

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) обычно более уязвимы к воздействию влаги, чем электрокары. Впрочем, стоит отметить, что качество изготовления, материалы и герметичность конкретной модели автомобиля также играют немаловажную роль.

Об этом пишет SUV News.

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ДВС имеет много механических частей, которые могут изнашиваться или ржаветь в условиях высокой влажности. Попадающая в двигатель вода (например, через воздушный фильтр или выхлопную систему) может вызвать гидроудар.

Системы питания

В бензиновых и дизельных двигателях влага может попасть в топливную систему, что может привести к проблемам с запуском, сгоранием топлива и общей работоспособностью.

Электрические системы

Хотя оба вида автомобилей обладают электрическими системами, электрокары чаще используют современную электронику, которая, как правило, лучше защищена от воздействия влаги. Однако если в электромобиле некачественная герметизация, влага может также вызвать большие проблемы.

Коррозия

Металлические части автомобиля, особенно из стали, более подвержены ржавчине в условиях повышенной влажности, тогда как электрокары часто имеют более современные материалы, которые лучше справляются с воздействием влаги.

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