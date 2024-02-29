Какая польза от черных капель, нанесенных на лобовое стекло – пять функций

Фритты решают сразу несколько задач. Фото: fourstateshomepage.com

Черные пятнышки, которые называются фритты, наносятся на лобовое стекло авто у места его крепления к раме машины. Они служат не только эстетическим, но и достаточно практичным целям.

Зачем нужны фритты на автостекле.

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Фритты – это капли керамической краски, которую наносят на стекло методом шелкографии, образуя шершавый слой толщиной от 10 до 500 микрон. Стеклокерамические частицы в составе краски обладают повышенной стойкостью к любым механическим воздействиям. Свойства этого покрытия используют с разной целью.

Сцепление с герметиком

Фритты улучшают сцепление клея-герметика со стеклом и обеспечивают его более надежную фиксацию на раме машины. Учитывая, что лобовое стекло также является элементом жесткости кузова автомобиля, это важно.

Защита герметика

Клей под влиянием солнечного ультрафиолета со временем желтеет, рассыхается и теряет свои герметичные свойства. Именно фритты защищают герметик от воздействия УФ-лучей и продлевают срок его годности.

Поддержание баланса температуры

Прозрачный участок стекла пропускает солнечные лучи, а черная полоса собирает на себя свет. Поэтому на границе между прозрачным и черным участками может возникать перепад температур, который будет способствовать образованию трещин. Плавный переход в виде постепенно затухающих черных точек как раз помогает рассеивать температуру по поверхности стекла и предотвращать трещинки.

Фото: subaruxvforum.com

Безопасность водителя

Фриты в районе зеркала заднего вида задерживают солнечные лучи, мешающие водителю следить за дорогой сзади. К тому же черные пятнышки скрывают оптические искажения, возникающие вследствие изогнутой формы стекла. Дело в том, что при определенных углах обзора прозрачное стекло может давать отблески, которые будут отвлекать водителя.

Декорация автомобиля

Фритты маскируют следы герметика, которые прекрасно видно на прозрачном стекле. Плюс точечный рисунок визуально создает плавный переход от черного к прозрачному участку стекла.

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