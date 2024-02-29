Яка користь від чорних крапель, нанесених на лобове скло — п'ять функцій

Фрити розв'язують одразу кілька задач. Фото: fourstateshomepage.com

Чорні цятки, які називаються фрити, наносяться на лобове скло авто біля місця його кріплення до рами машини. Вони служать не лише естетичним, але й досить практичним цілям.

Навіщо потрібні фрити на автосклі.

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Фрити — це краплі керамічної фарби, яку наносять на скло методом шовкографії, утворюючи шорсткий шар товщиною від 10 до 500 мікронів. Склокерамічні частинки в складі фарби мають підвищену стійкість до будь-яких механічних впливів. Властивості цього покриття використовують з різною метою.

Зчеплення з герметиком

Фрити покращують зчеплення клею-герметика зі склом та забезпечують його надійнішу фіксацію на рамі машини. З огляду на те, що лобове скло також є елементом жорсткості кузова автомобіля, це важливо.

Захист герметика

Клей під впливом сонячного ультрафіолету з часом жовтіє, розсихається й зрештою втрачає свої герметичні властивості. Саме фрити захищають герметик від впливу УФ-променів та подовжують його термін придатності.

Підтримка балансу температури

Прозора ділянка скла пропускає сонячні промені, а чорна смуга збирає на себе світло. Тому на межі між прозорою та чорною ділянками може виникати перепад температур, який сприятиме утворенню тріщин. Плавний перехід поступово згасаючих чорних крапок якраз допомагає розсіювати температуру по поверхні скла та запобігати тріщинкам.

Фото: subaruxvforum.com

Безпека водія

Фрити в районі дзеркала заднього виду затримують сонячні проміни, які заважатимуть водію слідкувати за дорогою позаду. До того ж чорні цятки приховують оптичні спотворення, які виникають внаслідок вигнутої форми скла. Річ у тім, що за певних кутів огляду прозоре скло може давати відблиски, які відвертатимуть увагу водія.

Декорація автомобіля

Фрити маскують сліди герметика, які чудово видно на прозорому склі. Плюс точковий малюнок візуально створює плавний перехід від чорної до прозорої ділянки скла.

Раніше ми писали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло. Також розповідали, чому не працює склопідйомник в авто та як повернути скло на місце.