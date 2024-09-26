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Електрокар або авто з ДВЗ — що краще витримує вологу восени

26 вересня 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Які авто краще витримують осінню вологу — електрокар або ДВЗ
Авто проїжджає калюжу. Фото: motoringresearch.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Авто з двигуном внутрішнього згорання (ДВЗ) зазвичай більш вразливі до впливу вологи, ніж електрокари. Втім, варто зазначити, що якість виготовлення, матеріали та герметичність конкретної моделі автомобіля також грають важливу роль.

Про це написав SUV News.

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Двигун та компоненти

ДВЗ має багато механічних частин, які можуть зношуватися або іржавіти в умовах високої вологості. Вода, що потрапляє у двигун (наприклад, через повітряний фільтр або вихлопну систему), може викликати гідроудар.

Системи живлення

У бензинових та дизельних двигунах волога може потрапити в паливну систему, що може призвести до проблем із запуском, згорянням пального та загальною працездатністю.

Електричні системи

Хоча обидва види автомобілів мають електричні системи, електрокари частіше використовують сучасну електроніку, яка, як правило, краще захищена від впливу вологи. Проте, якщо в електромобілі неякісна герметизація, волога може також викликати великі проблеми.

Корозія

Металеві частини автомобіля, особливо зі сталі, більш схильні до іржі в умовах підвищеної вологості, тоді як електрокари часто мають сучасніші матеріали, які краще справляються з впливом вологи.

Раніше ми писали, навіщо четверта педаль в автомобілі. Також розповідали, чому на вікна авто наносять чорні цятки.

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