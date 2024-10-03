Почему сейчас не стоит покупать электрокар — объяснение экспертов

Электрокар. Фото: joinbonnet.com

Одно из главных преимуществ электромобилей — меньше потребности в обслуживании, чем у традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: никакой замены масла, меньше грязи и подвижных частей. Но электромобили — это, по сути, гигантские компьютеры на колесах, а с каких это пор компьютеры стали беспроблемными?

Об этом написал The Verge.

Читайте также:

От чего страдают электрокары

Согласно исследованию качества J.D. Power, электрические и плагин-гибридные авто показали худшие результаты, чем их ДВС эквиваленты почти в каждой категории.

J.D. Power измеряет качество на основе уведомленных проблем на 100 автомобилей определенной марки. Согласно опросу, люди, владеющие автомобилями с ДВС, сообщили, что испытывают 180 проблем на 100 автомобилей, тогда как владельцы электромобилей — 266 на 100.

"Владельцы передовых, наполненных технологиями электромобилей и плагин-гибридов отдают свои новые авто на ремонт втрое чаще, чем владельцы ДВС", — отметил старший директор по тестированию автомобилей J.D. Power Фрэнк Ханли.

Что не нравится водителям

Автопроизводители бессистемно конкурируют, чтобы запихнуть как можно больше программного обеспечения в свои модели. J.D. Power фиксировал эту проблему раньше и, кажется, она обостряется.

Людей раздражают ложные предупреждения, неточные и неприятные уведомления от систем помощи водителю, особенно о поперечном движении сзади и автоматическом экстренном торможении.

Головные боли доставляют сенсорные экраны информационно-развлекательных систем. У электромобилей на 30% больше проблем с "функциями, элементами управления и дисплеями", чем у транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее мы писали, какие электрокары в 2024 году безопасны для водителя, пассажиров и пешеходов. Также сообщалось, как и почему в Украине подешевели электромобили до 80% за шесть лет.