Электродвигатель против ДВС. Фото: autoweek.com

Владельцы электромобилей в Украине в основном заряжают свои автомобили от бытовой розетки. Из-за значительного повышения тарифов на электроэнергию до 4,32 грн/кВт-ч возник вопрос, насколько экономными будут поездки на электрокарах по сравнению с автомобилями с ГБО и ДВС.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Как проводились расчеты

Эксперты рассмотрели условную легковушку С-класса, которая потребляет в городском цикле 17 кВт-ч на каждые 100 км пробега. Также были учтены 10% потерь на КПД зарядного устройства и обслуживание батареи при зарядке. В конце концов специалисты получили 18,7 кВт-ч, которые нужно закачать в батарею для преодоления 100 км пробега.

По новому тарифу стоимость зарядки на 100 км составила около 80 грн. Если используется двухзонный счетчик электроэнергии и зарядка происходит ночью, эта сумма уменьшается до 40 грн.

Далее эксперты сравнили эти показатели с расходами аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, потребляющего 10 л бензина ценой 55 грн/л на 100 км в городском цикле, или 12 литров сжиженной пропан-бутановой смеси по 27 грн/л.





Риски отключений

Даже после повышения тарифа на электроэнергию расходы на электромобиль остаются наименьшими среди всех вариантов для небольшого семейного городского автомобиля.

Но сегодня в Украине электроэнергия подается по графику, что значительно усложняет зарядку и эксплуатацию электромобиля.

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