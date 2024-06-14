Електродвигун проти ДВЗ. Фото: autoweek.com

Власники електромобілів в Україні переважно заряджають свої авто від побутової розетки. Через значне підвищення тарифів на електроенергію до 4,32 грн/кВт-год виникло питання, наскільки економними будуть поїздки на електрокарах порівняно з автомобілями з ГБО та ДВЗ.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Як проводилися розрахунки

Експерти розглянули умовний легковик С-класу, який споживає у міському циклі 17 кВт-год на кожні 100 км пробігу. Також були враховані 10% втрат на ККД зарядного пристрою та обслуговування батареї під час заряджання. Зрештою фахівці отримали 18,7 кВт-год які треба закачати у батарею для подолання 100 км пробігу.

За новим тарифом вартість зарядки на 100 км склала близько 80 грн. Якщо використовується двозонний лічильник електроенергії й заряджання відбувається вночі, ця то сума зменшується до 40 грн.

Далі, експерти порівняли ці показники з витратами аналогічного автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, який споживає 10 л бензину ціною 55 грн/л на 100 км у міському циклі, або 12 літрів скрапленої пропан-бутанової суміші по 27 грн/л.





Ризики відключень

Навіть після підвищення тарифу на електроенергію, витрати на електромобіль залишаються найменшими серед усіх варіантів для невеликого сімейного міського автомобіля.

Але сьогодні в Україні електроенергія подається за графіками, що значно ускладнює заряджання та експлуатацію електромобіля.

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