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Електрокар, ГБО та бензинове авто — що вигідніше після росту тарифів на електрику

14 червня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як подорожчає заряджання електромобіля після росту тарифів на електрику — розрахунки
Електродвигун проти ДВЗ. Фото: autoweek.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Власники електромобілів в Україні переважно заряджають свої авто від побутової розетки. Через значне підвищення тарифів на електроенергію до 4,32 грн/кВт-год виникло питання, наскільки економними будуть поїздки на електрокарах порівняно з автомобілями з ГБО та ДВЗ.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Як проводилися розрахунки

Експерти розглянули умовний легковик С-класу, який споживає у міському циклі 17 кВт-год на кожні 100 км пробігу. Також були враховані 10% втрат на ККД зарядного пристрою та обслуговування батареї під час заряджання. Зрештою фахівці отримали 18,7 кВт-год які треба закачати у батарею для подолання 100 км пробігу.

За новим тарифом вартість зарядки на 100 км склала близько 80 грн. Якщо використовується двозонний лічильник електроенергії й заряджання відбувається вночі, ця то сума зменшується до 40 грн.

Далі, експерти порівняли ці показники з витратами аналогічного автомобіля з двигуном внутрішнього згорання, який споживає 10 л бензину ціною 55 грн/л на 100 км у міському циклі, або 12 літрів скрапленої пропан-бутанової суміші по 27 грн/л.


Електрокар, ГБО та бензинове авто — що вигідніше після росту тарифів на електрику - фото 1

Ризики відключень

Навіть після підвищення тарифу на електроенергію, витрати на електромобіль залишаються найменшими серед усіх варіантів для невеликого сімейного міського автомобіля.

Але сьогодні в Україні електроенергія подається за графіками, що значно ускладнює заряджання та експлуатацію електромобіля.

Раніше ми писали, як електромобіль може давати світло оселі під час блекауту. Також ми представляли найкращі електричні кросовери 2024 року.

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