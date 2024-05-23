Як в блекаут забезпечити цілий будинок електроенергією за допомогою електрокара

Електрокар біля приватного будинку. Фото: ev-chargers-installation.co.uk

Електромобілі можуть служити великими повербанками в умовах блекаутів. Деякі з них вміють віддавати свою електроенергію зовнішнім споживачам — навіть цілим будинкам.

Про це написав Master Service.

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Функція VtoH або V2H (Vehicle to home) дозволяє живити від автомобіля будинок або офіс — для цього потрібна двонаправлена зарядна точка.

Які електрокари можуть живити будинок

Nissan Leaf (36-62 кВт-год). Вимагає спеціальної силової установки, що буде розподіляти та направляти електроенергію від авто. Mitsubishi Outlander PHEV (13.8 кВт-год). Цей гібрид має додатковий плюс — коли рівень заряду батареї вичерпається, авто може самостійно підзарядити акумулятор, якщо не забути заправити його бензином. Hyundai IONIQ 5 (54-77.4 кВт-год). Може передавати напругу до 3 кВт. Через спеціальний перехідник до нього можна під'єднати холодильник, опалювач, бойлер тощо. Kia EV6 (54-77.4 кВт-год). Також може передавати до 3 кВт. Має ті ж можливості, як і Hyundai IONIQ 5.

Також автовиробники планують додати функції V2H автомобілям Volkswagen ID.3, ID.4 та ID.5, Porsche Taycan, Audi Q4 e-tron, Skoda Kodiaq, Fiat 500 та Renault Zoe.

Як надовго вистачить заряду від електромобіля

Для розрахунку часу, на який вистачить енергії від вашого електромобіля, використовуйте формулу:

T = E/P

T — час роботи в годинах;

— час роботи в годинах; E — місткість батареї електромобіля;

— місткість батареї електромобіля; P — сумарна потужність підключеної техніки.

Тобто повністю заряджений Nissan Leaf (62 кВт-год) може живити споживачів, які витягують 2 кВт-год, протягом 31 години. Чим ефективніше ви використовуєте електроенергію, тим на довше вистачить заряду.

Важливі застереження

Попередній розрахунок приблизний, адже потрібно враховувати ще кілька факторів, які впливають на кількість витрачених кВт.

Не можна розрядити батарею електрокара повністю — на рівні 30% заряду авто призупинить подачу електроенергії.

Врахуйте роботу перетворювача, який не має 100% ККД.

Зауважте втрати на тепло та живлення супутніх пристроїв.

Фактично з 62 кВт вдасться витратити корисних 38-40 кВт. Все інше машина заощадить для збереження працездатності, щоб авто могло дістатися до місця зарядки та зберегти високовольтну батарею від глибокого розряду.

Раніше ми писали, як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах. Також розповідали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів.