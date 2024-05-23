Як в блекаут забезпечити цілий будинок електроенергією за допомогою електрокара

Електромобіль може давати світло оселі під час блекауту — як це зробити
Електромобілі можуть служити великими повербанками в умовах блекаутів. Деякі з них вміють віддавати свою електроенергію зовнішнім споживачам — навіть цілим будинкам.
Про це написав Master Service.
Функція VtoH або V2H (Vehicle to home) дозволяє живити від автомобіля будинок або офіс — для цього потрібна двонаправлена зарядна точка.
Які електрокари можуть живити будинок
- Nissan Leaf (36-62 кВт-год). Вимагає спеціальної силової установки, що буде розподіляти та направляти електроенергію від авто.
- Mitsubishi Outlander PHEV (13.8 кВт-год). Цей гібрид має додатковий плюс — коли рівень заряду батареї вичерпається, авто може самостійно підзарядити акумулятор, якщо не забути заправити його бензином.
- Hyundai IONIQ 5 (54-77.4 кВт-год). Може передавати напругу до 3 кВт. Через спеціальний перехідник до нього можна під'єднати холодильник, опалювач, бойлер тощо.
- Kia EV6 (54-77.4 кВт-год). Також може передавати до 3 кВт. Має ті ж можливості, як і Hyundai IONIQ 5.
Також автовиробники планують додати функції V2H автомобілям Volkswagen ID.3, ID.4 та ID.5, Porsche Taycan, Audi Q4 e-tron, Skoda Kodiaq, Fiat 500 та Renault Zoe.
Як надовго вистачить заряду від електромобіля
Для розрахунку часу, на який вистачить енергії від вашого електромобіля, використовуйте формулу:
T = E/P
- T — час роботи в годинах;
- E — місткість батареї електромобіля;
- P — сумарна потужність підключеної техніки.
Тобто повністю заряджений Nissan Leaf (62 кВт-год) може живити споживачів, які витягують 2 кВт-год, протягом 31 години. Чим ефективніше ви використовуєте електроенергію, тим на довше вистачить заряду.
Важливі застереження
Попередній розрахунок приблизний, адже потрібно враховувати ще кілька факторів, які впливають на кількість витрачених кВт.
- Не можна розрядити батарею електрокара повністю — на рівні 30% заряду авто призупинить подачу електроенергії.
- Врахуйте роботу перетворювача, який не має 100% ККД.
- Зауважте втрати на тепло та живлення супутніх пристроїв.
Фактично з 62 кВт вдасться витратити корисних 38-40 кВт. Все інше машина заощадить для збереження працездатності, щоб авто могло дістатися до місця зарядки та зберегти високовольтну батарею від глибокого розряду.
Раніше ми писали, як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах. Також розповідали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів.
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