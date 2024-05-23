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Електромобіль може давати світло оселі під час блекауту — як це зробити

23 травня 2024 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як в блекаут забезпечити цілий будинок електроенергією за допомогою електрокара
Електрокар біля приватного будинку. Фото: ev-chargers-installation.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Електромобілі можуть служити великими повербанками в умовах блекаутів. Деякі з них вміють віддавати свою електроенергію зовнішнім споживачам — навіть цілим будинкам.

Про це написав Master Service.

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Функція VtoH або V2H (Vehicle to home) дозволяє живити від автомобіля будинок або офіс — для цього потрібна двонаправлена зарядна точка.

Які електрокари можуть живити будинок

  1. Nissan Leaf (36-62 кВт-год). Вимагає спеціальної силової установки, що буде розподіляти та направляти електроенергію від авто.
  2. Mitsubishi Outlander PHEV (13.8 кВт-год). Цей гібрид має додатковий плюс — коли рівень заряду батареї вичерпається, авто може самостійно підзарядити акумулятор, якщо не забути заправити його бензином.
  3. Hyundai IONIQ 5 (54-77.4 кВт-год). Може передавати напругу до 3 кВт. Через спеціальний перехідник до нього можна під'єднати холодильник, опалювач, бойлер тощо.
  4. Kia EV6 (54-77.4 кВт-год). Також може передавати до 3 кВт. Має ті ж можливості, як і Hyundai IONIQ 5.

Також автовиробники планують додати функції V2H автомобілям Volkswagen ID.3, ID.4 та ID.5, Porsche Taycan, Audi Q4 e-tron, Skoda Kodiaq, Fiat 500 та Renault Zoe.

Як надовго вистачить заряду від електромобіля

Для розрахунку часу, на який вистачить енергії від вашого електромобіля, використовуйте формулу:

T = E/P

  • T — час роботи в годинах;
  • E — місткість батареї електромобіля;
  • P — сумарна потужність підключеної техніки.

Тобто повністю заряджений Nissan Leaf (62 кВт-год) може живити споживачів, які витягують 2 кВт-год, протягом 31 години. Чим ефективніше ви використовуєте електроенергію, тим на довше вистачить заряду.

Важливі застереження

Попередній розрахунок приблизний, адже потрібно враховувати ще кілька факторів, які впливають на кількість витрачених кВт.

  • Не можна розрядити батарею електрокара повністю — на рівні 30% заряду авто призупинить подачу електроенергії.
  • Врахуйте роботу перетворювача, який не має 100% ККД.
  • Зауважте втрати на тепло та живлення супутніх пристроїв.

Фактично з 62 кВт вдасться витратити корисних 38-40 кВт. Все інше машина заощадить для збереження працездатності, щоб авто могло дістатися до місця зарядки та зберегти високовольтну батарею від глибокого розряду.

Раніше ми писали, як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах. Також розповідали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів.

електроенергія
електрокари
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