Как в блекауте обеспечить целый дом электроэнергией с помощью электрокара

Электрокар возле частного дома. Фото: ev-chargers-installation.co.uk

Электромобили могут служить большими повербанками в условиях блекаутов. Некоторые из них умеют отдавать свою электроэнергию внешним потребителям — даже целым домам.

Об этом написал Master Service.

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Функция VtoH или V2H (Vehicle to home) позволяет питать от автомобиля дом или офис — для этого нужна двунаправленная зарядная точка.

Какие электрокары могут питать дом

Nissan Leaf (36-62 кВт-ч). Требует специальной силовой установки, которая будет распределять и направлять электроэнергию от авто. Mitsubishi Outlander PHEV (13.8 кВт-ч). Этот гибрид имеет дополнительный плюс — когда уровень заряда батареи иссякнет, авто может самостоятельно подзарядить аккумулятор, если не забыть заправить его бензином. Hyundai IONIQ 5 (54-77.4 кВт-ч). Может передавать напряжение до 3 кВт. Через специальный переходник к нему можно подсоединить холодильник, обогреватель, бойлер и т.д. Kia EV6 (54-77.4 кВт-ч). Также может передавать до 3 кВт. Имеет те же возможности, что и Hyundai IONIQ 5.

Также автопроизводители планируют добавить функции V2H автомобилям Volkswagen ID.3, ID.4 и ID.5, Porsche Taycan, Audi Q4 e-tron, Skoda Kodiaq, Fiat 500 и Renault Zoe.

Как надолго хватит заряда от электромобиля

Для расчета времени, на которое хватит энергии от вашего электромобиля, используйте формулу:

T = E/P

T — время работы в часах;

— время работы в часах; E — емкость батареи электромобиля;

— емкость батареи электромобиля; P — суммарная мощность подключенной техники.

То есть полностью заряженный Nissan Leaf (62 кВт-ч) может питать потребителей, извлекающих 2 кВт-ч, в течение 31 часа. Чем эффективнее вы используете электроэнергию, тем на дольше хватит заряда.

Важные оговорки

Предварительный расчет очень приблизителен, ведь нужно учитывать еще несколько факторов, влияющих на количество израсходованных кВт.

Нельзя разрядить батарею электрокара полностью — на уровне 30% заряда авто приостановит подачу электроэнергии.

Учтите работу преобразователя, не имеющего 100% КПД.

Учтите потери на тепло и питание сопутствующих устройств.

Фактически из 62 кВт удастся израсходовать полезных 38-40 кВт. Все остальное машина сэкономит для сохранения работоспособности, чтобы автомобиль мог добраться до места зарядки и сохранить высоковольтную батарею от глубокого разряда.

Ранее мы писали, как правильно заряжать электромобиль в домашних условиях. Также рассказывали, почему в Европе проваливаются продажи электромобилей.