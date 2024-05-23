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Электромобиль может давать свет для дома во время блекаута — как это сделать

23 мая 2024 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как в блекауте обеспечить целый дом электроэнергией с помощью электрокара
Электрокар возле частного дома. Фото: ev-chargers-installation.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Электромобили могут служить большими повербанками в условиях блекаутов. Некоторые из них умеют отдавать свою электроэнергию внешним потребителям — даже целым домам.

Об этом написал Master Service.

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Функция VtoH или V2H (Vehicle to home) позволяет питать от автомобиля дом или офис — для этого нужна двунаправленная зарядная точка.

Какие электрокары могут питать дом

  1. Nissan Leaf (36-62 кВт-ч). Требует специальной силовой установки, которая будет распределять и направлять электроэнергию от авто.
  2. Mitsubishi Outlander PHEV (13.8 кВт-ч). Этот гибрид имеет дополнительный плюс — когда уровень заряда батареи иссякнет, авто может самостоятельно подзарядить аккумулятор, если не забыть заправить его бензином.
  3. Hyundai IONIQ 5 (54-77.4 кВт-ч). Может передавать напряжение до 3 кВт. Через специальный переходник к нему можно подсоединить холодильник, обогреватель, бойлер и т.д.
  4. Kia EV6 (54-77.4 кВт-ч). Также может передавать до 3 кВт. Имеет те же возможности, что и Hyundai IONIQ 5.

Также автопроизводители планируют добавить функции V2H автомобилям Volkswagen ID.3, ID.4 и ID.5, Porsche Taycan, Audi Q4 e-tron, Skoda Kodiaq, Fiat 500 и Renault Zoe.

Как надолго хватит заряда от электромобиля

Для расчета времени, на которое хватит энергии от вашего электромобиля, используйте формулу:

T = E/P

  • T — время работы в часах;
  • E — емкость батареи электромобиля;
  • P — суммарная мощность подключенной техники.

То есть полностью заряженный Nissan Leaf (62 кВт-ч) может питать потребителей, извлекающих 2 кВт-ч, в течение 31 часа. Чем эффективнее вы используете электроэнергию, тем на дольше хватит заряда.

Важные оговорки

Предварительный расчет очень приблизителен, ведь нужно учитывать еще несколько факторов, влияющих на количество израсходованных кВт.

  • Нельзя разрядить батарею электрокара полностью — на уровне 30% заряда авто приостановит подачу электроэнергии.
  • Учтите работу преобразователя, не имеющего 100% КПД.
  • Учтите потери на тепло и питание сопутствующих устройств.

Фактически из 62 кВт удастся израсходовать полезных 38-40 кВт. Все остальное машина сэкономит для сохранения работоспособности, чтобы автомобиль мог добраться до места зарядки и сохранить высоковольтную батарею от глубокого разряда.

Ранее мы писали, как правильно заряжать электромобиль в домашних условиях. Также рассказывали, почему в Европе проваливаются продажи электромобилей.

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