Как в блекауте обеспечить целый дом электроэнергией с помощью электрокара

Электромобиль может давать свет для дома во время блекаута — как это сделать
Электромобили могут служить большими повербанками в условиях блекаутов. Некоторые из них умеют отдавать свою электроэнергию внешним потребителям — даже целым домам.
Об этом написал Master Service.
Функция VtoH или V2H (Vehicle to home) позволяет питать от автомобиля дом или офис — для этого нужна двунаправленная зарядная точка.
Какие электрокары могут питать дом
- Nissan Leaf (36-62 кВт-ч). Требует специальной силовой установки, которая будет распределять и направлять электроэнергию от авто.
- Mitsubishi Outlander PHEV (13.8 кВт-ч). Этот гибрид имеет дополнительный плюс — когда уровень заряда батареи иссякнет, авто может самостоятельно подзарядить аккумулятор, если не забыть заправить его бензином.
- Hyundai IONIQ 5 (54-77.4 кВт-ч). Может передавать напряжение до 3 кВт. Через специальный переходник к нему можно подсоединить холодильник, обогреватель, бойлер и т.д.
- Kia EV6 (54-77.4 кВт-ч). Также может передавать до 3 кВт. Имеет те же возможности, что и Hyundai IONIQ 5.
Также автопроизводители планируют добавить функции V2H автомобилям Volkswagen ID.3, ID.4 и ID.5, Porsche Taycan, Audi Q4 e-tron, Skoda Kodiaq, Fiat 500 и Renault Zoe.
Как надолго хватит заряда от электромобиля
Для расчета времени, на которое хватит энергии от вашего электромобиля, используйте формулу:
T = E/P
- T — время работы в часах;
- E — емкость батареи электромобиля;
- P — суммарная мощность подключенной техники.
То есть полностью заряженный Nissan Leaf (62 кВт-ч) может питать потребителей, извлекающих 2 кВт-ч, в течение 31 часа. Чем эффективнее вы используете электроэнергию, тем на дольше хватит заряда.
Важные оговорки
Предварительный расчет очень приблизителен, ведь нужно учитывать еще несколько факторов, влияющих на количество израсходованных кВт.
- Нельзя разрядить батарею электрокара полностью — на уровне 30% заряда авто приостановит подачу электроэнергии.
- Учтите работу преобразователя, не имеющего 100% КПД.
- Учтите потери на тепло и питание сопутствующих устройств.
Фактически из 62 кВт удастся израсходовать полезных 38-40 кВт. Все остальное машина сэкономит для сохранения работоспособности, чтобы автомобиль мог добраться до места зарядки и сохранить высоковольтную батарею от глубокого разряда.
Ранее мы писали, как правильно заряжать электромобиль в домашних условиях. Также рассказывали, почему в Европе проваливаются продажи электромобилей.
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