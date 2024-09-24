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Обвал до 80% — как и почему в Украине подешевели электромобили

24 сентября 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Электрокары в Украине — рост популярности и причины падения цен
Электромобиль. Фото: electrocars.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

В последнее время украинский авторынок демонстрирует значительный рост в продаже электромобилей. Этот тренд стал столь заметным, что почти каждый месяц торговли электрокарами проходит с новыми рекордами.

Как изменения в законодательстве и технологиях повлияли на цены электромобилей, написал Институт исследований авторынка.

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Еще 10 лет назад электромобили были редкостью. Технологический прогресс, в том числе успех Tesla с Model S, изменил восприятие электрического транспорта. Производители начали активно инвестировать в электрокары, что способствовало их большей доступности на рынке. А затем в игру вступил Китай.

Изменения в законодательстве

В Украине роль в понижении цен на электромобили сыграли изменения в налоговой политике. Нулевое растаможивание, введенное в 2018 году, сделало электрокары более доступными. Хотя ввели незначительный акциз на аккумуляторы, отмена сбора за первую регистрацию оказала серьезное влияние на стоимость импорта.

Изменение потребительских предпочтений

Электромобили стали более привлекательными для покупателей благодаря росту экологического сознания и экономии на топливе.

Даже после значительного удорожания электроэнергии в этом году в Украине заряжать электрокары значительно дешевле, чем заправлять авто с ДВС.

С годами снизились цены: в среднем электромобили подешевели на 65% в течение последних шести лет.

Обвал до 80% - как и почему в Украине подешевели электромобили - фото 1
Инфографика: eauto.org.ua

Анализ показывает, что первые покупатели электрокаров, которые имели очень высокие затраты, стали пионерами рынка. Благодаря им впоследствии электромобили стали массовыми и популярными.

Сегодня украинские автовладельцы могут выбирать из широкого ассортимента электромобилей разных марок и ценовых категорий. Развитие рынка, технологические инновации и положительное отношение к экологии привели к тому, что электромобили стали не только экономически выгодными, но и модными.

Ранее мы писали, как правильно заряжать электромобиль в домашних условиях. Также рассказывали, почему в Европе проваливаются продажи электромобилей.

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