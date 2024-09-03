Почему украинцы купили рекордное количество электрокаров в августе 2024 года

Несмотря на блекаут — почему украинцы купили рекордное количество электрокаров в августе
В августе 2024 украинцы приобрели 9,4 тыс. легковых электромобилей, что стало абсолютным рекордом всех времен. Рост к июлю составляет 35%, а к августу 2023 года — 68,5%.
Об этом написал Институт исследований авторынка.
Структура спроса
Сегмент растет, несмотря на ограниченный доступ к электроэнергии в результате российских атак на украинскую инфраструктуру.
В первую очередь, украинцы покупали импортированные электромобили с пробегом — 58,3%, или 5 499 единиц. Доля внутренних перепродаж электрических легковушек составляет 28,9%, или 2 724 единиц. Новые электрокары заняли 12,8% (1 209 штук), что также является рекордом.
В общей сложности украинский парк электромобилей сегодня насчитывает 122 500 машин: 119 600 легковых электромобилей, 2 978 грузовых и 7 электробусов.
Почему выросли продажи
Стоит упомянуть, что наибольшим спросом пользулись импортированные электромобили, чему способствовали слухи о введении Кабинетом Министров Украины 15% военного налога на первую регистрацию автомобилей.
Вероятно, не менее трети покупателей под давлением намерений правительства совершила покупки раньше, чем планировали.
Это означает, что эти приобретения уже не состоятся в сентябре или октябре. Поэтому статистический скачок августа в последующие месяцы превратится в пропорциональное статистическое проседание.
Основания экономить
На днях начали действовать новые акцизы на горючее. По предварительной оценке экспертов, бензин и дизтопливо на АЗС подорожают на 2 грн/л, газовая смесь — на 5-6 грн/л. Это обстоятельство наверняка подтолкнет автомобилистов к переходу на более экономичные электрокары.
Также произошло существенное понижение средних рыночных цен на электромобили.
Поэтому автовладельцам приходится в этих условиях решать, нужно ли покупать экономные и сравнительно доступные электромобили на фоне длительного отсутствия электроэнергии.
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