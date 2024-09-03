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Попри блекаут — чому українці купили рекордну кількість електрокарів у серпні

3 вересня 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Чому українці купили рекордну кількість електрокарів у серпні 2024 року
Електромобілі. Фото: winn-marion.com
Святослав Мотюженко - Редактор

В серпні 2024 року українці придбали 9,4 тис. легкових електромобілів, що стало абсолютним рекордом всіх часів. Зростання до липня становить 35%, а до серпня 2023 року — 68,5%.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Структура попиту

Сегмент зростає попри обмежений доступ до електроенергії внаслідок російських атак на українську інфраструктуру.

Насамперед українці купували імпортовані електромобілі з пробігом — 58,3%, або 5 499 одиниць. Частка внутрішніх перепродажів електричних легковиків становить 28,9%, або 2 724 одиниць. Нові електрокари зайняли 12,8% (1 209 штук), що також є рекордом.

Загалом український парк електромобілів сьогодні нараховує 122 500 машин: 119 600 легкових електромобілів, 2 978 вантажних та 7 електробусів.

Чому зросли продажі

Варто згадати, що найбільший попит мали імпортовані електромобілі, чому сприяли чутки про запровадження Кабінетом Міністрів України 15% військового податку на першу реєстрацію автомобілів. 

Ймовірно, не менш як третина покупців під тиском намірів уряду здійснила покупки раніше, ніж планували.

Це означає, що ці придбання вже не відбудуться у вересні або жовтні. Тому статистичний стрибок серпня наступними місяцями перетвориться на пропорційне статистичне просідання.

Підстави економити

Днями почали діяти нові акцизи на пальне. За попередньою оцінкою експертів, бензин та дизпальне на АЗС подорожчають на 2 грн/л, газова суміш — на 5-6 грн/л. Ця обставина напевно підштовхне автомобілістів до переходу на економніші електрокари.

Також відбулося істотне зниження середніх ринкових цін на електромобілі.

Тому автовласникам доводиться в цих умовах вирішувати — чи потрібно купляти економні та порівняно доступні електромобілі на тлі тривалої відсутності електроенергії.

Раніше ми писали про всі невиконані обіцянки Ілона Маска щодо пікапа Cybertruck. Також публікували рейтинг найкращих китайських гібридів та електрокарів у 2024 році.

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