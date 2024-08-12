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Зміна правил гри — у 2025 році електромобілі стануть дешевшими за машини з ДВЗ

12 серпня 2024 08:45
Святослав Мотюженко - Редактор
У 2025 році електромобілі стануть дешевшими за машини з ДВЗ — дослідження
Електромобілі. Фото: motorpaper.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

У Китаї вже сьогодні купити електромобіль дешевше, ніж машину з двигуном внутрішнього згоряння. Експерти переконані, що електрокари в США коштуватимуть однаково з ДВЗ вже у 2025-2026 роках.

Про це написав Motor Biscuit.

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Прогнози Goldman Sachs

Ще торік новий електромобіль коштував на 40% дорожче, ніж автомобіль з ДВЗ. Станом на червень 2024 року середня ціна транзакції нового автомобіля, проданого в США, сягала 48 644 доларів. Водночас ціна електрокара впала до 56 371 долар. Федеральний податковий кредит у розмірі 7500 доларів, доступний для багатьох електромобілів, майже компенсує цю різницю (7727 доларів).

Але аналітики Goldman Sachs стверджують, що незабаром електричні машини досягнуть тієї ж ціни, що й ДВЗ, без кредитів.

Чому ціни на електрокари падають

Експерти Goldman Sachs прогнозують, що середня вартість готової батареї електромобіля у 2024 році в усьому світі становитиме 115 доларів за кіловат-годину. Це на 23% менше, ніж торік. Також аналітики стверджують, що світ чекає на ще одне зниження вартості батарей на 20% протягом 2025 року.

Через це між 2025 та 2026 роками електромобілі будуть дешевшими, ніж автомобілі з ДВЗ у США.

Залишити елітний сегмент

Багато автовиробників намагаються компенсувати високі витрати на акумулятори, позиціонуючи електромобілі як розкішні транспортні засоби в США. Саме тому багато з них пропонують масу дорогих функцій, наприклад різні технології автономного керування. Отже, набагато вигідніше купувати електрокари у базовій комплектації, які не мають зайвих для більшості водіїв функцій.

Крім того, покупці в США люблять великі автомобілі. Тож автовиробники намагаються створювати величезні електромобілі для ринку Північної Америки, такі як F-150 Lightning або Hummer EV. Але величезний електромобіль потребує відповідної батареї, тому його ціна набагато вища, ніж в аналогічного авто з ДВС.

У підсумку невеликі електромобілі у базовій комплектації коштуватимуть так само як й еквівалентні ДВЗ задовго до 2026 року. Наприклад, протягом більшої частини весни 2024 року найкращою орендною угодою в США був Hyundai Ioniq 6, а Tesla Model 3 був одним із найекономніших седанів.

Раніше ми писали, як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах. Також розповідали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів.

авто електрокари ціни автомобіль електромобіль

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