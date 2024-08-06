Чому 51% власників Tesla у 2024 році повернулися до авто з ДВЗ — дослідження

Електромобілі Tesla. Фото: observer.com

У 2020 році, за даними Edmunds, 76% власників Tesla поверталися після електромобілів до машин з двигуном внутрішнього згоряння. Тому чинні показники свідчать про те, що сьогодні автомобілісти менш схильні позбуватися своїх електромобілів.

Про це повідомив Cars Coops.

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Які альтернативи Tesla

У 2024 році 51% американських власників Tesla перейшли на автомобілі з ДВЗ, 10% — на гібриди, а 6% — на гібриди, що підключаються до мережі електроживлення (PHEV).

Ці тенденції перегукуються з висновками нещодавнього опитування McKinsey & Co., яке показало, що 46% власників всіх електромобілів у США, швидше за все, повернуться до транспортних засобів з ДВЗ.

Також все більше покупців замінюють свої Tesla на електромобілі від інших автовиробників (9% у 2020-му проти 32% у 2024 році). Це було передбачувано, адже за цей час компанія Ілона Маска отримала безліч конкурентів в основних сегментах ринку.

Помітно, що гібриди та PHEV не набувають великої популярності як альтернатива Tesla. Попри те, що ці типи транспортних засобів стають все більш популярними, вони здаються менш привабливими тим, хто має попередній досвід використання електромобілів.

Які мотори обирають українці

За даними Укравтопром, у липні 2024 року машини з ДВЗ охопили 63,1% ринку нових легкових автомобілів. Торік цей показник становив 70,8%.

Моделі з бензиновими двигунами — 37,6% (на 8% менше показників липня 2023).

Кількість дизельних авто майже не змінилася — 25,5%.

Частка гібридів виросла з 17,8% до 21,1%.

Суттєво збільшився сегмент електромобілів — з 10,9% до 15,3%.

На автомобілі з ГБО, як й торік, припало менше як 1%.

Найпопулярніші моделі в Україні

Бензинові авто — Mazda CX5;

Дизельні авто — Renault Duster;

Гібридні авто — Toyota RAV-4;

Електромобілі — Honda M-NV;

Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

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