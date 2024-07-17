Україна за 10 років вдвічі обігнала Польщу за кількістю електромобілів

Найпопулярніші електрокари в Україні Nissan Leaf. Фото: autoua.net

Сьогодні український автопарк складають 112 тис. електромобілів, а в сусідній Польщі, для порівняння, налічується лише 68,6 тис. електрокарів — майже удвічі менше ніж в Україні. Читайте, як наша країна досягнула таких високих темпів електрифікації за останні 10 років.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Особливості українського ринку електромобілів

Інтенсивне зростання ринку електрокарів почалося у 2014 році.

Спочатку продажі нових електричних авто сильно відставали від ринку вживаних. Перший більш-менш суттєвий обсяг нових електромобілів був реалізований у 2023 році.

Багато електрокарів завозяться в Україну не офіційними дилерами (Tesla, кілька китайських моделей).





Еволюція асортименту

Десять років тому ціни на електромобілі були в рази вищими, ніж зараз, а деякі моделі потрібно було чекати в черзі від кількох місяців до навіть років. При тому, що вибір варіантів був досить скупий.

Першість на українському ринку електрокарів тривалий час утримував Nissan Leaf через прийнятну ціну авто, достатній простір у салоні, невеликий, але достатній для більшості запас ходу. Зараз на українських дорогах майже чверть усіх електромобілів — Nissan Leaf (25,3 тис.).

Потім лідерство захопив Volkswagen e-Golf, ціни на який у Європі знизилися до прийнятного українському покупцеві рівня, а також завдяки дорожчій моделі — кросоверу Volkswagen ID.4 Crozz, що виробляють в Китаї. А за підсумками першого півріччя 2024 року лідерство захопила Tesla.





Раніше китайський електрокар подолав на одному заряді понад 1000 км під час реальних випробувань. Також експерти пояснили, чому у 2024 році значно зростуть продажі електрокарів.