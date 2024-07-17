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От Nissan до Tesla — как менялись вкусы украинцев на электромобили в течение 10 лет

17 июля 2024 21:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Украина за 10 лет вдвое обогнала Польшу по количеству электромобилей
Самые популярные электрокары Nissan Leaf. Фото: autoua.net
Святослав Мотюженко - Редактор

Сегодня украинский автопарк составляют 112 тыс. электромобилей, а в соседней Польше, для сравнения, насчитывается лишь 68,6 тыс. электрокаров — почти вдвое меньше, чем в Украине. Читайте, как наша страна достигла столь высоких темпов электрификации за последние 10 лет.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Особенности украинского рынка электромобилей

  • Интенсивный рост рынка электрокаров начался в 2014 году.
  • Первоначально продажи новых электрических автомобилей сильно отставали от рынка подержанных. Первый более или менее существенный объем новых электромобилей был реализован в 2023 году.
  • Многие электрокары завозятся в Украину не официальными дилерами (Tesla, несколько китайских моделей).


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Эволюция ассортимента

Десять лет назад цены на электромобили были в разы выше, чем сейчас, а некоторые модели нужно было ждать в очереди от нескольких месяцев до даже лет. При том, что выбор вариантов был достаточно скуп.

Первенство на украинском рынке электрокаров долгое время удерживал Nissan Leaf из-за приемлемой цены авто, достаточное пространство в салоне, небольшой, но достаточный для большинства запас хода. Сейчас на украинских дорогах почти четверть всех электромобилей — Nissan Leaf (25,3 тыс. штук).

Затем лидерство захватил Volkswagen e-Golf, цены на который в Европе снизились до приемлемого украинского покупателя уровня, а также благодаря более дорогой модели — кроссоверу Volkswagen ID.4 Crozz, производимому в Китае. А по итогам первого полугодия 2024 года лидерство захватила Tesla.


От Nissan до Tesla - как изменялись вкусы украинцев на электромобиле в течение 10 лет - фото 2

Ранее китайский электрокар преодолел на одном заряде более 1000 км в ходе реальных испытаний. Также эксперты объяснили, почему в 2024 году значительно возрастут продажи электрокаров.

Польша Украина электрокары продажа авто електромобиль

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