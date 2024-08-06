Почему 51% владельцев Tesla в 2024 году вернулись к автомобилю с ДВС — исследование

Электромобили Tesla. Фото: observer.com

В 2020 году, по данным Edmunds, 76% владельцев Tesla возвращались после электромобилей в машины с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому нынешние показатели свидетельствуют о том, что сегодня автомобилисты менее склонны избавляться от своих электромобилей.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Какие альтернативы Tesla

В 2024 году 51% американских владельцев Tesla перешли на автомобили с ДВС, 10% — на гибриды, а 6% — на гибриды, подключаемые к сети электропитания (PHEV).

Эти тенденции перекликаются с выводами недавнего опроса McKinsey & Co., показавшего, что 46% владельцев всех электромобилей в США, скорее всего, вернутся в транспортные средства с ДВС.

Также все больше покупателей заменяют свои Tesla на электромобили от других автопроизводителей (9% в 2020 против 32% в 2024 году). Это было предсказуемо, ведь за это время компания Илона Маска получила множество конкурентов в основных сегментах рынка.

Примечательно, что гибриды и PHEV не приобретают большой популярности как альтернатива Tesla. Несмотря на то, что эти типы транспортных средств становятся все более популярными, они кажутся менее привлекательными для тех, кто имеет предыдущий опыт использования электромобилей.

Какие моторы выбирают украинцы

По данным Укравтопрома, в июле 2024 года машины с ДВС охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 70,8%.

Модели с бензиновыми двигателями — 37,6% (на 8% меньше показателей июля 2023 года).

Количество дизельных автомобилей почти не изменилось — 25,5%.

Доля гибридов выросла с 17,8% до 21,1%.

Существенно увеличился сегмент электромобилей – с 10,9% до 15,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1%.

Самые популярные модели в Украине

Бензиновые авто — Mazda CX5;

Дизельные автомобили — Renault Duster;

Гибридные авто — Toyota RAV-4;

Электромобили — Honda M-NV;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

Ранее мы писали, как электромобиль может давать свет всему дому во время блекаута. Также мы представляли самые лучшие электрические кроссоверы 2024 года.