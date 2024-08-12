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Изменение правил игры — в 2025 году электромобили станут дешевле машин с ДВС

12 августа 2024 08:45
Святослав Мотюженко - Редактор
В 2025 году электромобили станут дешевле машин с ДВС — исследование
Электромобили. Фото: motorpaper.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

В Китае уже сегодня купить электромобиль дешевле, чем машину с двигателем внутреннего сгорания. Эксперты убеждены, что электрокары в США будут стоить одинаково с ДВС уже в 2025-2026 годах.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Прогнозы Goldman Sachs

Еще в прошлом году новый электромобиль стоил на 40% дороже, чем автомобиль с ДВС. По состоянию на июнь 2024 года средняя цена транзакции нового автомобиля, проданного в США, достигала 48 644 долларов. В то же время цена электрокара упала до 56 371 доллар. Федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов, доступный для многих электромобилей, почти компенсирует эту разницу (7727 долларов).

Но аналитики Goldman Sachs утверждают, что в скором времени электрические машины достигнут той же цены, что и ДВС, без кредитов.

Почему цены на электрокары падают

Эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что средняя стоимость готовой батареи электромобиля в 2024 году по всему миру составит 115 долларов за киловатт-час. Это на 23% меньше, чем в прошлом году. Также аналитики утверждают, что мир ожидает еще одно снижение стоимости батарей на 20% в течение 2025 года.

В результате между 2025 и 2026 годами электромобили будут дешевле автомобилей с ДВС в США.

Оставить элитный сегмент

Многие автопроизводители пытаются компенсировать высокие затраты на аккумуляторы, позиционируя электромобили в качестве роскошных транспортных средств в США. Именно поэтому многие из них предлагают массу дорогостоящих функций, например разные технологии автономного управления. Итак, гораздо выгоднее покупать электрокары в базовой комплектации, не имеющих лишних для большинства водителей функций.

Кроме того, покупатели в США любят большие автомобили. Автопроизводители пытаются создавать огромные электромобили для рынка Северной Америки, такие как F-150 Lightning или Hummer EV. Но огромный электромобиль нуждается в соответствующей батарее, поэтому его цена гораздо выше, чем у аналогичного авто с ДВС.

В итоге небольшие электромобили в базовой комплектации будут стоить так же, как и эквивалентные ДВС задолго до 2026 года. К примеру, на протяжении большей части весны 2024 года лучшим арендным соглашением в США был Hyundai Ioniq 6, а Tesla Model 3 был одним из самых экономичных седанов.

Ранее мы писали, как правильно заряжать электромобиль в домашних условиях. Также рассказывали, почему в Европе проваливаются продажи электромобилей.

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