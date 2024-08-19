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Рейтинг найкращих китайських гібридів та електрокарів у 2024 році

19 серпня 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
ТОП-9 найкращих китайських електромобілів та підзарядних гібридів у 2024 році
Zeekr 001. Фото: carnewschina.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Американське агентство J.D. Power склало рейтинг якості китайських електромобілів та гібридів за 2024 рік. Підрозділ компанії в Піднебесній опитав близько 10 тис. власників нових автомобілів, що перебувають в експлуатації від двох до шести місяців.

Результати дослідження опубліковані на сайті агентства.

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"Конкуренція на ринку електромобілів посилюється, тому автовиробники постійно випускають нові моделі. Це призвело до значних проблем в управлінні якістю, позаяк цикли розробки моделей скорочуються. Автовиробники повинні зосередитися на ретельній перевірці високотехнологічних функцій для покращення досвіду користувачів", — сказав генеральний менеджер практики автомобільної продукції J.D. Power China Елвіс Янг.

  • Автомобілі зі збільшеним запасом ходу є лідерами з показників якості, також вони вирізняються продуктивністю трансмісії та інтелектуальними функціями.
  • Значно зросли проблеми з системами допомоги водієві та інформаційно-розважальним блоком.
  • Серед 20 найпоширеніших проблем шість стосуються досвіду водіння, включаючи керування кермом, зчеплення шин, підвіску та шум педалей.

Електромобілі та гібриди з найвищим рейтингом якості по категоріях

  • Сегмент маленьких електромобілів: Geely Panda mini
  • Сегмент компактних електромобілів: Geometry A Pro
  • Сегмент компактних електрокросоверів: Aion V Plus та BYD Yuan Plus
  • Сегмент середньорозмірних електромобілів: NIO ET5/ET5T
  • Сегмент середньорозмірних електрокросоверів: Audi Q4 e-tron
  • Сегмент повнорозмірних електромобілів: Zeekr 001
  • Преміальний сегмент електромобілів: NIO ES8
  • Сегмент масового ринку PHEV: BYD Seal PHEV
  • Сегмент масового ринку кросоверів PHEV: WEY Lanshan DHT PHEV

 

Рейтинг найкращих китайських гібридів та електрокарів у 2024 році - фото 1
Geely Panda mini. Фото: guangcaiauto.com

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