ТОП-9 найкращих китайських електромобілів та підзарядних гібридів у 2024 році

Рейтинг найкращих китайських гібридів та електрокарів у 2024 році
Американське агентство J.D. Power склало рейтинг якості китайських електромобілів та гібридів за 2024 рік. Підрозділ компанії в Піднебесній опитав близько 10 тис. власників нових автомобілів, що перебувають в експлуатації від двох до шести місяців.
Результати дослідження опубліковані на сайті агентства.
Що показало дослідження
"Конкуренція на ринку електромобілів посилюється, тому автовиробники постійно випускають нові моделі. Це призвело до значних проблем в управлінні якістю, позаяк цикли розробки моделей скорочуються. Автовиробники повинні зосередитися на ретельній перевірці високотехнологічних функцій для покращення досвіду користувачів", — сказав генеральний менеджер практики автомобільної продукції J.D. Power China Елвіс Янг.
- Автомобілі зі збільшеним запасом ходу є лідерами з показників якості, також вони вирізняються продуктивністю трансмісії та інтелектуальними функціями.
- Значно зросли проблеми з системами допомоги водієві та інформаційно-розважальним блоком.
- Серед 20 найпоширеніших проблем шість стосуються досвіду водіння, включаючи керування кермом, зчеплення шин, підвіску та шум педалей.
Електромобілі та гібриди з найвищим рейтингом якості по категоріях
- Сегмент маленьких електромобілів: Geely Panda mini
- Сегмент компактних електромобілів: Geometry A Pro
- Сегмент компактних електрокросоверів: Aion V Plus та BYD Yuan Plus
- Сегмент середньорозмірних електромобілів: NIO ET5/ET5T
- Сегмент середньорозмірних електрокросоверів: Audi Q4 e-tron
- Сегмент повнорозмірних електромобілів: Zeekr 001
- Преміальний сегмент електромобілів: NIO ES8
- Сегмент масового ринку PHEV: BYD Seal PHEV
- Сегмент масового ринку кросоверів PHEV: WEY Lanshan DHT PHEV
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