ТОП-9 найкращих китайських електромобілів та підзарядних гібридів у 2024 році

Zeekr 001. Фото: carnewschina.com

Американське агентство J.D. Power склало рейтинг якості китайських електромобілів та гібридів за 2024 рік. Підрозділ компанії в Піднебесній опитав близько 10 тис. власників нових автомобілів, що перебувають в експлуатації від двох до шести місяців.

Результати дослідження опубліковані на сайті агентства.

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"Конкуренція на ринку електромобілів посилюється, тому автовиробники постійно випускають нові моделі. Це призвело до значних проблем в управлінні якістю, позаяк цикли розробки моделей скорочуються. Автовиробники повинні зосередитися на ретельній перевірці високотехнологічних функцій для покращення досвіду користувачів", — сказав генеральний менеджер практики автомобільної продукції J.D. Power China Елвіс Янг.

Автомобілі зі збільшеним запасом ходу є лідерами з показників якості, також вони вирізняються продуктивністю трансмісії та інтелектуальними функціями.

Значно зросли проблеми з системами допомоги водієві та інформаційно-розважальним блоком.

Серед 20 найпоширеніших проблем шість стосуються досвіду водіння, включаючи керування кермом, зчеплення шин, підвіску та шум педалей.

Електромобілі та гібриди з найвищим рейтингом якості по категоріях

Сегмент маленьких електромобілів: Geely Panda mini

Сегмент компактних електромобілів: Geometry A Pro

Сегмент компактних електрокросоверів: Aion V Plus та BYD Yuan Plus

та Сегмент середньорозмірних електромобілів: NIO ET5/ET5T

Сегмент середньорозмірних електрокросоверів: Audi Q4 e-tron

Сегмент повнорозмірних електромобілів: Zeekr 001

Преміальний сегмент електромобілів: NIO ES8

Сегмент масового ринку PHEV: BYD Seal PHEV

Сегмент масового ринку кросоверів PHEV: WEY Lanshan DHT PHEV

Geely Panda mini. Фото: guangcaiauto.com

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