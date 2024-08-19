ТОП-9 лучших китайских электромобилей и подзарядных гибридов в 2024 году

Zeekr 001. Фото: carnewschina.com

Американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Подразделение компании в Поднебесной опросил около 10 тыс. владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев.

Результаты исследования были опубликованы на сайте агентства.

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Что показало исследование

"Конкуренция на рынке электромобилей усиливается, поэтому автопроизводители постоянно выпускают новые модели. Это привело к значительным проблемам в управлении качеством, поскольку циклы разработки моделей сокращаются. Автопроизводители должны сосредоточиться на тщательной проверке высокотехнологичных функций для улучшения опыта пользователей", — сказал генеральный менеджер практики автомобильной продукции. JD Power China Элвис Янг.

Автомобили с увеличенным запасом хода являются лидерами по показателям качества, также отличаются производительностью трансмиссии и интеллектуальными функциями.

Значительно выросли проблемы с системами помощи водителю и информационно-развлекательным блоком.

Среди 20 самых распространенных проблем шесть относятся к опыту вождения, включая управление рулем, сцепление шин, подвеску и шум педалей.

Электромобили и гибриды с высоким рейтингом качества по категориям

Сегмент маленьких электромобилей: Geely Panda mini

Сегмент компактных электромобилей: Geometry A Pro

Сегмент компактных электрокроссоверов: Aion V Plus и BYD Yuan Plus

и Сегмент среднеразмерных электромобилей: NIO ET5/ET5T

Сегмент среднеразмерных электрокроссоверов: Audi Q4 e-tron

Сегмент полноразмерных электромобилей: Zeekr 001

Премиальный сегмент электромобилей: NIO ES8

Сегмент массового рынка PHEV: BYD Seal PHEV

Сегмент массового рынка кроссоверов PHEV: WEY Lanshan DHT PHEV

Geely Panda mini. Фото: guangcaiauto.com

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