ТОП-9 лучших китайских электромобилей и подзарядных гибридов в 2024 году

Рейтинг лучших китайских гибридов и электрокаров в 2024 году
Американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Подразделение компании в Поднебесной опросил около 10 тыс. владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев.
Результаты исследования были опубликованы на сайте агентства.
Что показало исследование
"Конкуренция на рынке электромобилей усиливается, поэтому автопроизводители постоянно выпускают новые модели. Это привело к значительным проблемам в управлении качеством, поскольку циклы разработки моделей сокращаются. Автопроизводители должны сосредоточиться на тщательной проверке высокотехнологичных функций для улучшения опыта пользователей", — сказал генеральный менеджер практики автомобильной продукции. JD Power China Элвис Янг.
- Автомобили с увеличенным запасом хода являются лидерами по показателям качества, также отличаются производительностью трансмиссии и интеллектуальными функциями.
- Значительно выросли проблемы с системами помощи водителю и информационно-развлекательным блоком.
- Среди 20 самых распространенных проблем шесть относятся к опыту вождения, включая управление рулем, сцепление шин, подвеску и шум педалей.
Электромобили и гибриды с высоким рейтингом качества по категориям
- Сегмент маленьких электромобилей: Geely Panda mini
- Сегмент компактных электромобилей: Geometry A Pro
- Сегмент компактных электрокроссоверов: Aion V Plus и BYD Yuan Plus
- Сегмент среднеразмерных электромобилей: NIO ET5/ET5T
- Сегмент среднеразмерных электрокроссоверов: Audi Q4 e-tron
- Сегмент полноразмерных электромобилей: Zeekr 001
- Премиальный сегмент электромобилей: NIO ES8
- Сегмент массового рынка PHEV: BYD Seal PHEV
- Сегмент массового рынка кроссоверов PHEV: WEY Lanshan DHT PHEV
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