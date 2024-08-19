Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Рейтинг лучших китайских гибридов и электрокаров в 2024 году arrow

Рейтинг лучших китайских гибридов и электрокаров в 2024 году

19 августа 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
ТОП-9 лучших китайских электромобилей и подзарядных гибридов в 2024 году
Zeekr 001. Фото: carnewschina.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Подразделение компании в Поднебесной опросил около 10 тыс. владельцев новых автомобилей, находящихся в эксплуатации от двух до шести месяцев.

Результаты исследования были опубликованы на сайте агентства.

Читайте также:

Что показало исследование

"Конкуренция на рынке электромобилей усиливается, поэтому автопроизводители постоянно выпускают новые модели. Это привело к значительным проблемам в управлении качеством, поскольку циклы разработки моделей сокращаются. Автопроизводители должны сосредоточиться на тщательной проверке высокотехнологичных функций для улучшения опыта пользователей", — сказал генеральный менеджер практики автомобильной продукции. JD Power China Элвис Янг.

  • Автомобили с увеличенным запасом хода являются лидерами по показателям качества, также отличаются производительностью трансмиссии и интеллектуальными функциями.
  • Значительно выросли проблемы с системами помощи водителю и информационно-развлекательным блоком.
  • Среди 20 самых распространенных проблем шесть относятся к опыту вождения, включая управление рулем, сцепление шин, подвеску и шум педалей.

Электромобили и гибриды с высоким рейтингом качества по категориям

  • Сегмент маленьких электромобилей: Geely Panda mini
  • Сегмент компактных электромобилей: Geometry A Pro
  • Сегмент компактных электрокроссоверов: Aion V Plus и BYD Yuan Plus
  • Сегмент среднеразмерных электромобилей: NIO ET5/ET5T
  • Сегмент среднеразмерных электрокроссоверов: Audi Q4 e-tron
  • Сегмент полноразмерных электромобилей: Zeekr 001
  • Премиальный сегмент электромобилей: NIO ES8
  • Сегмент массового рынка PHEV: BYD Seal PHEV
  • Сегмент массового рынка кроссоверов PHEV: WEY Lanshan DHT PHEV

 

Рейтинг лучших китайских гибридов и электрокаров в 2024 году - фото 1
Geely Panda mini. Фото: guangcaiauto.com

Ранtе мы писали все, что нужно знать перед покупкой китайского автомобиля в Украине. Также эксперты рассказали, почему китайские электрокары в Украине должны скоро подешеветь.

Китай рейтинг авто электрокары автомобиль електромобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Львовянин не пришел в ТЦК по "боевой повестке" — что решил судья

Text

08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

08:00 Украинцы могут получить по 16 тыс. гривен на детей — условия

07:49 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:30 Суд может отменить штраф от ТЦК — адвокат объяснил, при каких условиях это возможно

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:21 На Закарпатье медсестра проигнорировала повестку — что решил суд

07:02 Глава Сумской ГВА заявил, что наступление на Курскую область — только начало

07:01 ПриватБанк отказывает в обмене денег клиентам — какая причина

06:40 Цены на золото сильно выросли — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в августе

06:37 Ненависть к женщинам приравняют к экстремизму — мизогония стала проблемой в Британии

08:02 Львовянин не пришел в ТЦК по "боевой повестке" — что решил судья

08:00 Украинцы могут получить по 16 тыс. гривен на детей — условия

07:49 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска придется постоять дольше

07:30 Суд может отменить штраф от ТЦК — адвокат объяснил, при каких условиях это возможно

07:21 На Закарпатье медсестра проигнорировала повестку — что решил суд

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

07:02 Глава Сумской ГВА заявил, что наступление на Курскую область — только начало

07:01 ПриватБанк отказывает в обмене денег клиентам — какая причина

06:40 Цены на золото сильно выросли — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в августе

06:37 Ненависть к женщинам приравняют к экстремизму — мизогония стала проблемой в Британии

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит зерно в августе

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

18 августа 2024
Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут