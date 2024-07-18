Эксперты прогнозируют удешевление китайских электрокаров в Украине из-за политики ЕС

Китайские электромобили. Фото: bbc.com

В Евросоюзе с 5 июля применяются предварительные пошлины со ставками от 17,4 до 37,6% на импорт электромобилей, произведенных в КНР. Эксперты объяснили, как невзгоды китайского автопрома в Европе повлияют на украинский рынок.

Об этом написал Minfin.

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Не исключено, что ограничения будут отменены, если китайские автопроизводители опротестуют это решение Еврокомиссии в ВТО. Но если в ноябре пошлины утвердят окончательно, то для украинского рынка могут рассматриваться два сценария дальнейших событий.

Снижение цен

Китайцы перенаправят часть авто с европейского рынка на другие, в частности украинский. Тогда цены на них в Украине могут снизиться до 10%. К примеру, BYD Song Plus будет стоить 22 000 долларов, а не 24 500, как сейчас. Хэтчбек Zeekr 001 подешевеет с 41 000 долларов до 37 000. Volkswagen ID.4 вместо 24 000 долларов будет стоить менее 22 000, а цена на Audi Q4 e-tron снизится с 32 000 до 29 000 долларов

Дефицит европейских электромобилей

С украинского рынка могут почти исчезнуть электрокары, производимые в Европе. Дело в том, что местные заводы получают субсидии от власти, но только когда продают 50-60% своих электрокаров на территории ЕС.

Из-за ценовой конкуренции с автомобилями КНР европейские заводы не могли реализовать такое количество авто на своем рынке.

Когда китайский фактор исчезнет, производителям из ЕС не будет смысла поставлять большое количество своих электромобилей в другие страны, в частности в Украину.

Ранее эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году. Также рассказывали, что нужно знать украинцам перед покупкой китайских автомобилей.