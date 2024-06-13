Китай призвал ЕС изменить "неправильное направление" тарифов на электромобили

Китайский электромобиль на выставке. Фото: Han Guan/The AP

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С 4 июля Еврейский Союз вводит дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей в размере 38,1%. Такой шаг возмутил официальный Пекин. Там заявили, что надеются, что Европейский Союз пересмотрит пошлины и перестанет двигаться в неправильном направлении для защиты своей автомобильной промышленности от конкуренции.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Почему ЕС ввел дополнительные пошлины на импорт электромобилей из КНР

Как отмечается, реакция Китая и других сторон, включая европейских и китайских автопроизводителей, указывает на явное несогласие с решением ЕС и стремление к деэскалации ситуации. По словам инсайдеров отрасли, и у Европы и у Китая есть причины желать заключить другое соглашение, чтобы избежать расходов в миллиарды долларов. Они добавляют, что пока есть возможность пересмотреть пошлины.

Брюссель, похоже, оставил обеим сторонам некоторое пространство для продолжения консультаций, чтобы найти решение и избежать худшего сценария.

При этом Пекин отверг аргумент ЕС и США о том, что китайская индустрия электромобилей работает с избытком мощностей, что угрожает зарубежным автопроизводителям.

Отмечается также, что решение ЕС было принято менее чем через месяц после того, как Вашингтон объявил о планах увеличить пошлины на китайские электромобили в четыре раза до 100%.

Брюссель заявил, что также будет бороться с китайским экспортом посредством дополнительных тарифов. От 17,4% для BYD и до 38,1% для SAIC сверх стандартных 10% пошлины на автомобиль. Это доводит самый высокий общий показатель почти до 50%.

Государственная компания SAIC, рассчитывающая на совместные предприятия с Volkswagen и General Motors и являющаяся крупнейшим автопроизводителем Китая, заявила, что глубоко обеспокоена тарифами. Как отмечается, SAIC была крупнейшим автопроизводителем Китая на протяжении почти двух десятилетий, но ее продажи замедлились, и компания работает над сокращением численности персонала.

ЕС четко дал понять, что европейские регулирующие органы будут рассматривать кредиты китайских государственных банков и государственную собственность как субсидии, подлежащие дополнительным пошлинам.

Как отреагировали китайские автопроизводители

По словам аналитиков, китайская автомобильная промышленность, состоящая из государственных и частных компаний, имеет преимущества перед иностранными конкурентами — автомобили КНР дешевле. Частично это происходит из-за государственных субсидий и доминирования страны в переработке полезных ископаемых для аккумуляторов.

Но гиперконкуренция на крупнейшем в мире китайском рынке электромобилей также подтолкнула компании к инновациям, позволяющим снизить затраты.

Новые пошлины ЕС должны вступить в силу до 4 июля, а расследование продлится до 2 ноября, когда могут быть введены окончательные пошлины. Обычно они вводятся сроком пять лет.

Акции китайских производителей электромобилей в большинстве своем проигнорировали эту новость. Так, акции BYD выросли более чем на 7% в начале торгов.

"Результат повышения пошлин ЕС несколько позитивен для BYD по сравнению с нашими предыдущими ожиданиями повышения тарифов в 30%, что улучшает видимость роста экспорта BYD во 2/3 квартале 2024 года", — говорится в аналитической записке.

Акции Geely поднялись более чем на 3%, а Leap Motor выросли на 3%. Впрочем, котировки акций Great Wall Motor упали на 1,2%, а SAIC Motor потеряли 2,3%.

Старший аналитик исследовательской консалтинговой компании Trivium China Джо Мазур отмечает, что китайские производители электромобилей будут вынуждены перевести часть повышения цен на потребителей.

"Но это ни в коем случае не является смертельным ударом для китайской индустрии электромобилей в Европе ", — сказал он.

Китайские автопроизводители взимают за экспорт больше, чем на своем внутреннем рынке, что является определенной защитой от пошлин. BYD, например, взимает более чем вдвое, а иногда и почти втрое большую цену за три своих ключевых модели.

В то время как европейские автопроизводители сталкиваются с проблемой притока более дешевых электромобилей от китайских конкурентов, автопромышленность континента практически не поддерживает новые европейские пошлины.

Наибольшими противниками являются самые крупнейшие европейские автопроизводители, такие как BMW, Volkswagen, Stellantis и Mercedes Benz. Немецкие автопроизводители в частности сильно зависят от продаж в Китае и опасаются таможенной мести со стороны Пекина.

Европейские автомобильные компании также импортируют автомобили китайского производства. Акции некоторых крупнейших европейских автопроизводителей, значительная часть продажи которых приходится на Китай, упали из-за опасений ответных мер со стороны КНР.

Напомним, китайский электромобиль Xiaomi SU7 остановился навсегда только после 39 км пробега. Владелец опубликовал в соцсетях видео, в котором говорится, что Xiaomi SU7 сломался во время движения на большой скорости через 39 км после выезда из магазина.

Также мы писали, почему украинцы больше не покупают битые автомобили на аукционах в США. Сегодня количество заказов по сравнению с началом года снизилось на 60%, некоторые отказываются от автомобилей, даже если уже их купили на аукционе в США.