Китай закликав ЄС змінити «неправильний напрямок» тарифів на електромобілі

Китайський електромобіль на виставці. Фото: Han Guan/The AP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З 4 липня Єврейський Союз запроваджує додаткові мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%. Такий крок обурив офіційний Пекін. Там заявили, що сподіваються, що Європейський Союз перегляне мита та перестане рухатися у "неправильному напрямку" для захисту своєї автомобільної промисловості від конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, реакція Китаю та інших сторін, у тому числі європейських та китайських автовиробників, вказує на явну незгоду з рішенням ЄС та прагнення деескалації ситуації. За словами інсайдерів галузі, і Європа і Китай мають причини бажати укласти іншу угоду, щоб уникнути видатків у мільярди доларів. Вони додають, що поки що є можливість переглянути мита.

Брюссель, схоже, залишив обом сторонам деякий простір для продовження консультацій, щоб знайти рішення та уникнути найгіршого сценарію.

При цьому Пекін відкинув аргумент ЄС та США про те, що китайська індустрія електромобілів працює з надлишком потужностей, що загрожує закордонним автовиробникам.Там наголосили, що мита уповільнять поширення електромобілів, поставлять під загрозу мету боротьби зі зміною клімату і підвищать витрати для споживачів.

Зазначається також, що рішення ЄС було ухвалено менш ніж через місяць після того, як Вашингтон оголосив про плани збільшити мита на китайські електромобілі у чотири рази до 100%.

Брюссель заявив, що також боротиметься з китайським експортом за допомогою додаткових тарифів. Від 17,4% для BYD, до 38,1% для SAIC понад стандартні 10% мита на автомобіль. Це доводить найвищий загальний показник майже до 50%.

Державна компанія SAIC, що розраховує на спільні підприємства з Volkswagen і General Motors та є найбільшим автовиробником Китаю, заявила, що глибоко стурбована тарифами. Як зазначається, SAIC була найбільшим автовиробником Китаю протягом майже двох десятиліть, але її продажі уповільнились, і наразі компанія працює над скороченням чисельності персоналу

ЄС чітко дав зрозуміти, що європейські регулюючі органи розглядатимуть кредити китайських державних банків та державну власність як субсидії, що підлягають додатковим митам.

Як відреагували китайські автовиробники

За словами аналітиків, китайська автомобільна промисловість, що складається з державних і приватних компаній, має переваги перед іноземними конкурентами — автомобілі с КНР дешевші. Частково це відбувається через державні субсидії та домінування країни в переробці корисних копалин для акумуляторів.

Але гіперконкуренція на китайському ринку електромобілів, який є найбільшим у світі, також підштовхнула компанії до інновацій, які дозволяють знизити витрати.

Нові мита ЄС мають набути чинності до 4 липня, а розслідування триватиме до 2 листопада, коли можуть бути введені остаточні мита. Зазвичай вони вводяться терміном на п'ять років.

Акції китайських виробників електромобілів здебільшого проігнорували цю новину. Так, акції BYD, зросли більш ніж на 7% на початку торгів.

"Результат підвищення мит ЄС є дещо позитивним для BYD порівняно з нашими попередніми очікуваннями підвищення тарифів у 30%, що покращує видимість зростання експорту BYD у 2/3 кварталі 2024 року", — йдеться в аналітичній записці.

Акції Geely піднялася більш ніж на 3%, а Leap Motor зросли на 3%. Втім, котирування акцій Great Wall Motor впали на 1,2%, а SAIC Motor втратили 2,3%.

Старший аналітик дослідницької консалтингової компанії Trivium China Джо Мазур зазначає, що китайські виробники електромобілів будуть змушені перекласти частину підвищення цін на споживачів.

"Але це в жодному разі не є смертельним ударом для китайської індустрії електромобілів у Європі", — сказав він.

Китайські автовиробники стягують за експорт більше, ніж на своєму внутрішньому ринку, що є певним захистом від мит. BYD, наприклад, стягує більш ніж удвічі, а іноді й майже втричі більшу ціну за три свої ключові моделі.

У той час, як європейські автовиробники стикаються з проблемою притоку дешевших електромобілів від китайських конкурентів, автопромисловість континенту практично не підтримує нові європейські мита.

До найбільших противників входять великі європейські автовиробники, такі як BMW, Volkswagen, Stellantis та Mercedes Benz. Німецькі автовиробники, зокрема, сильно залежать від продажів у Китаї та побоюються митної помсти з боку Пекіна.

Європейські автомобільні компанії також імпортують власні автомобілі китайського виробництва. Акції деяких найбільших європейських автовиробників, значна частина продажу яких припадає на Китай, впали через побоювання заходів у відповідь з боку КНР.

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