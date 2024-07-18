Експерти прогнозують здешевлення китайських електрокарів в Україні через політику ЄС

Китайські електромобілі. Фото: bbc.com

В Євросоюзі з 5 липня застосовуються попередні мита зі ставками від 17,4% до 37,6% на імпорт електромобілів, вироблених в КНР. Експерти пояснили, як негаразди китайського автопрому в Європі вплинуть на український ринок.

Про це написав Minfin.

Читайте також:

Не виключено, що обмеження скасують, якщо китайські автовиробники опротестують це рішення Єврокомісії до СОТ. Але, якщо у листопаді мита схвалять остаточно, то для українського ринку можуть розглядатися два сценарії подальших подій.

Зниження цін

Китайці перенаправлять частину авто з європейського ринку на інші, зокрема, український. Тоді ціни на них в Україні можуть знизитись до 10%. Наприклад, BYD Song Plus буде коштувати 22 000 доларів, а не 24 500, як зараз. Хетчбек Zeekr 001 подешевшає з 41 000 доларів до 37 000. Volkswagen ID.4 замість 24 000 доларів коштуватиме менше як 22 000, а ціна на Audi Q4 e-tron знизиться з 32 000 до 29 000 доларів

Дефіцит європейських електромобілів

З українського ринку можуть майже зникнути електрокари, вироблені в Європі. Річ у тім, що місцеві заводи отримують субсидії від влади, але лише, коли продають 50−60% своїх електрокарів на території ЄС.

Через цінову конкуренцію з автомобілями КНР, європейські заводи не могли реалізувати таку кількість авто на своєму ринку.

Коли китайський фактор зникне, виробникам з ЄС не буде сенсу постачати велику кількість своїх електромобілів до інших країн, зокрема в Україну.

Раніше експерти назвали головні недоліки китайських машин в Україні у 2024 році. Також розповідали, що потрібно знати українцям перед купівлею китайських автомобілів.