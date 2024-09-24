Електрокари в Україні — зростання популярності та причини падіння цін

Електромобіль. Фото: electrocars.ua

Останнім часом український авторинок демонструє значне зростання у продажах електромобілів. Цей тренд став настільки помітним, що майже кожен місяць торгівлі електрокарами проходить з новими рекордами.

Як зміни в законодавстві та технологіях вплинули на ціни електромобілів, написав Інститут досліджень авторинку.

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Витрати на виробництво та технологічні зміни

До 10 років тому електромобілі були рідкістю. Технологічний прогрес, зокрема успіх Tesla з Model S, змінив сприйняття електричного транспорту. Виробники почали активно інвестувати в електрокари, що сприяло їх більшій доступності на ринку. А потім в гру вступив Китай.

Зміни в законодавстві

В Україні роль у зниженні цін на електромобілі відіграли зміни в податковій політиці. Нульове розмитнення, запроваджене у 2018 році, зробило електрокари доступнішими. Хоча ввели незначний акциз на акумулятори, скасування збору за першу реєстрацію серйозно вплинуло на вартість імпорту.

Зміна споживчих уподобань

Електромобілі стали привабливішими для покупців завдяки зростанню свідомості щодо екології та економії на пальному.

Навіть після значного подорожчання електроенергії цього року в Україні заряджати електрокари значно дешевше, ніж заправляти авто з ДВЗ.

З роками зменшилися ціни: в середньому електромобілі подешевшали на 65% протягом останніх шести років.

Інфографіка: eauto.org.ua

Аналіз показує, що перші покупці електрокарів, які мали дуже високі витрати на них, стали піонерами ринку. Завдяки їм згодом електромобілі стали масовими та популярними.

Сьогодні українські автовласники можуть обирати з широкого асортименту електромобілів різних марок та цінових категорій. Розвиток ринку, технологічні інновації та позитивне ставлення до екології призвели до того, що електромобілі стали не лише економічно вигідними, але й модними.

Раніше ми писали, як правильно заряджати електромобіль в домашніх умовах. Також розповідали, чому в Європі провалюються продажі електромобілів.