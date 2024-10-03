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Електрокари мають втричі більше критичних поломок ніж авто з ДВЗ — дослідження

3 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Чому зараз не варто купляти електрокар — пояснення експертів
Електрокар. Фото: joinbonnet.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Одна з головних переваг електромобілів — менші потреби в обслуговуванні, ніж у традиційних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння: жодної заміни оливи, менше бруду та рухомих частин. Але електромобілі — це, по суті, гігантські комп'ютери на колесах, а відколи це комп'ютери стали безпроблемними?

Про це написав The Verge.

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Згідно з дослідженням якості J.D. Power, електричні та плагін-гібридні авто показали гірші результати, ніж їхні ДВЗ еквіваленти майже в кожній категорії.

J.D. Power вимірює якість на основі повідомлених проблем на 100 автомобілів певної марки. Згідно з опитуванням, люди, які володіють автомобілями з ДВЗ, повідомили, що мають 180 проблем на 100 автомобілів, тоді як власники електромобілів — 266 на 100.

"Власники передових, наповнених технологіями електромобілів та плагін-гібридів віддають свої нові авто на ремонт втричі частіше, ніж власники ДВЗ", — зазначив старший директор з тестування автомобілів J.D. Power Френк Ханлі.

Що не подобається водіям

Автовиробники безсистемно конкурують, щоб запхати якомога більше програмного забезпечення у свої моделі. J.D. Power фіксував цю проблему раніше, й, здається, вона загострюється.

Людей дратують хибні попередження, неточні та неприємні сповіщення від систем допомоги водієві, особливо про поперечний рух позаду та автоматичне екстрене гальмування.

Головний біль доставляють сенсорні екрани інформаційно-розважальних систем. У електромобілів на 30% більше проблем із "Функціями, елементами керування та дисплеями", ніж у транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння.

Раніше ми писали, які електрокари 2024 року найбезпечніші для водія, пасажирів та пішоходів. Також повідомляли, як та чому в Україні подешевшали електромобілі до 80% за шість років.

авто електрокари проблеми дослідження автомобіль електромобіль

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