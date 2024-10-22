Поліціянти в США просять не використовувати Tesla Model 3 на службі — чому

Поліційний Tesla Model 3. Фото: South Pasadena city manager’s office

Деякі американські поліціянти стверджують, що їм потрібні електромобілі, позаяк на них вони швидше ловлять злочинців, але інші їхні колеги майже ненавидять електрокари. Tesla Model 3 — одна з моделей, на яку скаржаться нібито вона сильно ускладнює роботу правоохоронців.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Електричний перехід

Управління поліції в Каліфорнії переходить на електрику, щоб відповідати законодавчим вимогам штату. Річ у тім, що до 2035 року в Каліфорнії планують заборонити продаж бензинових та дизельних автомобілів.

Але офіцери поліції називають Tesla Model 3 майже непридатною для використання як поліційної машини. Копи скаржаться на відсутність зарядної інфраструктури, обмеженого місця для пасажирів та недостатній вантажний простір.

Чим незадоволені копи

Тісний салон

Через брак місця офіцерам важко входити та виходити зі спорядженням, адже поліційні ремені додають значного об’єму області тулуба. Місця для зберігання іншого обладнання також обмежені.

Перевезення затриманих

На задньому сидінні є місце лише для одного в’язня. Коли затриманих більше одного, потрібно викликати додаткові машини, що перевантажує ресурси поліції.

Запас ходу

Поліціянти часто перевозять підозрюваних, свідків, потерпілих та речові докази на великі відстані. Наприклад, начальник одного з департаментів поліції в Каліфорнії Седрік Кук розповів, що одного разу довелося проїхати понад 1000 км, щоб перевезти небезпечний предмет до Мексики. Дорогою офіцерам довелося б заряджати Tesla Model 3 та стояти на станції принаймні годину на варті.

Фізична безпека

Офіцери зазвичай ховаються за блоком мотора для захисту під час перестрілки. Але моделі Tesla не мають двигуна, тому офіцери залишаються беззахисними.

Альтернативи Model 3

Поліціянти вважають, що Tesla не є правильною відповіддю для впровадження електромобілів в правоохоронних органах. Адже більша модель Tesla Y отримала від копів не кращі оцінки. Втім, інші варіанти, наприклад, електричний пікап Ford F-150 Lightning, можуть бути кращими.

Нагадаємо, торік Tesla Model Y захопила Європу штурмом, ставши найбільш продаваним новим автомобілем на континенті. У першій половині 2024 року ця модель сповзла вниз одразу на вісім позицій. Також ми писали, що 51% власників Tesla у 2024 році повернулися до авто з ДВЗ.