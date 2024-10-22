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Офіцери поліції США благають позбавити їх службових авто Tesla Model 3

22 жовтня 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Поліціянти в США просять не використовувати Tesla Model 3 на службі — чому
Поліційний Tesla Model 3. Фото: South Pasadena city manager’s office
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Деякі американські поліціянти стверджують, що їм потрібні електромобілі, позаяк на них вони швидше ловлять злочинців, але інші їхні колеги майже ненавидять електрокари. Tesla Model 3 — одна з моделей, на яку скаржаться нібито вона сильно ускладнює роботу правоохоронців.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Електричний перехід

Управління поліції в Каліфорнії переходить на електрику, щоб відповідати законодавчим вимогам штату. Річ у тім, що до 2035 року в Каліфорнії планують заборонити продаж бензинових та дизельних автомобілів.

Але офіцери поліції називають Tesla Model 3 майже непридатною для використання як поліційної машини. Копи скаржаться на відсутність зарядної інфраструктури, обмеженого місця для пасажирів та недостатній вантажний простір.

Чим незадоволені копи

  • Тісний салон

Через брак місця офіцерам важко входити та виходити зі спорядженням, адже поліційні ремені додають значного об’єму області тулуба. Місця для зберігання іншого обладнання також обмежені.

  • Перевезення затриманих

На задньому сидінні є місце лише для одного в’язня. Коли затриманих більше одного, потрібно викликати додаткові машини, що перевантажує ресурси поліції.

  • Запас ходу

Поліціянти часто перевозять підозрюваних, свідків, потерпілих та речові докази на великі відстані. Наприклад, начальник одного з департаментів поліції в Каліфорнії Седрік Кук розповів, що одного разу довелося проїхати понад 1000 км, щоб перевезти небезпечний предмет до Мексики. Дорогою офіцерам довелося б заряджати Tesla Model 3 та стояти на станції принаймні годину на варті.

  • Фізична безпека

Офіцери зазвичай ховаються за блоком мотора для захисту під час перестрілки. Але моделі Tesla не мають двигуна, тому офіцери залишаються беззахисними.

Альтернативи Model 3

Поліціянти вважають, що Tesla не є правильною відповіддю для впровадження електромобілів в правоохоронних органах. Адже більша модель Tesla Y отримала від копів не кращі оцінки. Втім, інші варіанти, наприклад, електричний пікап Ford F-150 Lightning, можуть бути кращими.

Нагадаємо, торік Tesla Model Y захопила Європу штурмом, ставши найбільш продаваним новим автомобілем на континенті. У першій половині 2024 року ця модель сповзла вниз одразу на вісім позицій. Також ми писали, що 51% власників Tesla у 2024 році повернулися до авто з ДВЗ.

поліція автомобіль електрокари США електромобіль Tesla авто

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