Зарядка электромобиля в Украине в 2024 году — актуальные тарифы на заправках

Зарядка электрокара. Фото: nextcar.ua

В 2024 году Украина продолжает развивать инфраструктуру для электромобилей, чтобы сделать электрические транспортные средства более привлекательными для автовладельцев. Однако важно понимать, сколько будет стоить зарядка электрокара на публичных заправках.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Конечно, выгоднее заряжать электрокар дома по бытовому тарифу, но даже если делать это исключительно на электрозарядных станциях, фактор экономии никуда не исчезает, несмотря на рост цен на электроэнергию.

Инфографика: Институт исследований авторынка

Следовательно, при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, дистанция обойдется максимум в 340 грн. Наименее экономичный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной ГБО, потратит при 12 л/100 км пропан-бутановой смеси на 420 грн. И это еще достаточно оптимистическое значение, ведь на практике машины с ГБО нуждаются в большем количестве топлива.

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