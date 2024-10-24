Зарядка електромобіля в Україні у 2024 році — актуальні тарифи на заправках

Заряджання електрокара. Фото: nextcar.ua

У 2024 році Україна продовжує розвивати інфраструктуру для електромобілів, щоб зробити електричні транспортні засоби привабливішими для автовласників. Проте, важливо розуміти, скільки коштуватиме зарядка електрокара на публічних заправках.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Звісно, найвигідніше заряджати електрокар вдома за побутовим тарифом, але навіть якщо робити це виключно на електрозарядних станціях, фактор економії нікуди не зникає, попри зростання цін на електроенергію.

Інфографіка: Інститут досліджень авторинку

Отже, при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, дистанція обійдеться максимум у 340 грн. Найменш економний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного ГБО, витратить при 12 л/100 км пропан-бутанової суміші на 420 грн. І це ще доволі оптимістичне значення, адже на практиці машини з ГБО потребують більше пального.

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